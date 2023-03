Нов рекорд по посещаемост за италианския женски футбол

На "Стадио Олимпико" испанският тим надделя с 1:0. Единственото попадение в историческия мач отбеляза 19-годишата Салма Паралуело. Домакините влязоха като тотални аутсайдери в срещата, а само добрите намеси на вратарката Камелия Цезар предотвратиха по-голямо поражение.

39,454 fans were at Roma women’s first match at the Stadio Olimpico as they took on Barcelona in the first leg of their UWCL quarterfinal.



They lost 1-0 but set a new record for the highest attendance in the history of Italian women’s football 👏 pic.twitter.com/XL8QPgUlhI