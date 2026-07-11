Напрежението расте: Звезда на Аржентина отговори на обвиненията броени дни преди голямото зрелище

Аржентинският защитник Лисандро Мартинес не е съгласен с критиките към съдийството на Световното първенство и изрази своето мнение, че съдиите на мача са се справили отлично, след като Египет критикува решенията в драматичната си загуба с 3:2 на осминафиналите от южноамериканския отбор, предаде Ройтерс.

Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро обявиха, че тимът гледа единствено собствената си игра

"Не, абсолютно нищо", каза Мартинес пред репортери, когато го попитаха дали има "нещо да каже за съдийството в турнира". "Мисля, че те вършат отлична работа. Това е нещо за вас, които понякога генерират противоречията. Ние се грижим да дадем най-доброто от себе си на терена и нищо повече", добави той.

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"Както винаги, това, което идентифицира този отбор, е уважението към противника", каза Мартинес.

"Ако Швейцария е на този етап, това е защото има много заслуги. Гледахме мача им срещу Колумбия и те винаги се опитват да играят. Те са много силни физически, а също и в статични положения. Мисля, че ще бъде страхотно зрелище, защото и двата отбора се опитват да играят", каза той.

Защитникът Кристиан Ромеро повтори това послание, казвайки, че Аржентина се концентрира предимно върху поправянето на собствените си недостатъци."Независимо срещу кого се изправяме, каквото и да е името на противника или откъде е, ние винаги се фокусираме върху себе си и върху поправянето на грешките, които сме допуснали", каза Ромеро, който отбеляза първия гол на Аржентина срещу Египет.

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