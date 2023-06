Официално: Меси напуска ПСЖ след края на сезона, в събота е последният му мач

Лионел Меси пристигна в Париж през лятото на 2021-ва, след като договорът му с Барселона изтече и каталунците не го подновиха заради сериозните финансови проблеми, които имаха наследство от предишни ръководства. До момента 35-годишният нападател има 74 мача за ПСЖ във всички турнири, в които реализира 32 попадения и направил 35 асистенции. С тима той спечели една титла на Лига 1 и една Суперкупа на страната.

Lionel Messi will leave PSG after two years at the club, head coach Christophe Galtier has confirmed. pic.twitter.com/TK2Nvnp4CL