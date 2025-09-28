Още главоболия за Реал Мадрид преди Ел Класико

След разгромната загуба от Атлетико Мадрид с 2:5, проблемите за Реал Мадрид продължават да се множат. „Кралете“ потвърдиха информацията, че Дани Карвахал е контузен и се очаква да не играе един месец. Това автоматично означава, че капитанът на „белите“ отпада от сметките на Шаби Алонсо за дербито срещу Барселона на 25 октомври. Освен това той със сигурност ще пропусне и мачовете на Испания, единият от които е срещу България на 14 октомври във Валядолид.

Контузени са също Трент и Едер Милитао

Контузията на Карвахал е разкъсване на мускул в десния крак, което той получи след грубо влизане на Нико Гонзалес точно в мадридското дерби. Според „Ас“ десният бек може да се възстановява близо 5 седмици. Преди дни контузия получи и другата звезда на Реал за тази позиция – Трент Александър-Арнолд, който също няма да вземе участие в Ел Класико. Едер Милитао, който също може да играе по десния фланг на отбраната, също е аут от игра.

Още: Звезда на Реал Мадрид трябва да се докаже като титуляр според Шаби Алонсо

Реал Мадрид имат да изиграят още четири мача преди Ел Класико

Въпреки че неговата контузия не е толкова сериозна, той със сигурност няма да пътува с отбора за Казахстан, където „белите“ ще гостуват на Кайрат в мач от Шампионската лига. Срещата ще се проведе във вторник, 30 септември. Преди Ел Класико Реал Мадрид ще изиграят още четири мача. Първо е гостуването на Кайрат, след което домакинстват на Виляреал в Ла Лига. Следва гостуване на Хетафе, пак в мач от първенството и накрая „белия балет“ приема Ювентус на „Бернабеу“.

Още: Емблема на Реал Мадрид слага край на кариерата си?