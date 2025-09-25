"Изглеждаше, че ще е най-лошият мач в кариерата ми, но...": Алекс Николов показа, че е отборен играч (ВИДЕО)

Александър Николов даде своето мнение след феноменалната победа на националния отбор по волейбол на България с 3:2 над САЩ в двубой от 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините.

"Нямам думи! Изглеждаше, че ще бъде абсолютно най-лошия мач в кариерата ми, но след това благодарение на невероятните, невероятните, невероятните ми съотборници успях да се върна в срещата и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Да бъда честен САЩ напълно ме спряха в първите два гейма и след това избухнах благодарение на съотборниците ми, които ме измъкнаха от калта, на практика, и трябваше да им се отплатя в четвъртия и петия гейм", каза Алекс Николов след двубоя.

"Бях изключително зле, особено след като изоставахме с 0:2, но казах на момчетата, че мога да се подобря и да се върна в мача. Те ми повярваха и се получи. На полуфиналите на световното първенство сме и дори не мога да повярвам когато го казвам", добави 21-годишният посрещач.