Най-важните новини за деня: 25 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 септември 2025 г.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО В СЛУЧАЯ "КОЦЕВ", КОЕТО НЕ СЕ РАЗСЛЕДВА: АДВОКАТЪТ НА ВАРНЕНСКИЯ КМЕТ ГОВОРИ

Делото срещу Благомир Коцев са политическо. Това е ясен сигнал и прокуратурата не го разследва. В началото държавното обвинение каза, че доказателствата срещу Коцев идват от Пламенка Димитрова и Диан Иванов. В правото лъжесвидетелството се наказва и ако се откажеш от показанията си преди старта на делото, тогава не се носи отговорност. Прокуратурата е длъжна да разследва престъпления, за които знае. Това заяви адвокатът на кмета на Варна Благомир Коцев - адвокат Ина Лулчева пред bTV. Още: Благомир Коцев намекна за натиск от Пеевски с писмо от ареста

"НЯМА ТЕМА КАТО 6 МЛРД.": ДОНЧЕВ ОТРЕЧЕ ДА ИМА РИСК ЗА ПАРИТЕ ПО ПВУ ЗАРАДИ КОЦЕВ

Гоним амбициозен срок до август 2026 г. Искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 млрд. под въпрос. Нека тези политически бури не довеждат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание по повод изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той откри заседанието на Министерския съвет заради отсъствието на премиера Росен Желязков, който е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

ВАС ОТКАЗА ДА ПРЕДЛОЖИ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЪДЪТ ОСТАВА ПОД КОНТРОЛА НА ЧОЛАКОВ

Днешното заседание на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) отново показа колко заплетена остава ситуацията около управлението на институцията след изтичането на мандата на Георги Чолаков. Със 90 гласа "за" и три "против" магистратите отклониха предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) именно те да посочат временно изпълняващ длъжността председател.

"ДА, БЪЛГАРИЯ": ИМА 100 МЛН. ЛВ. РАЗЛИКА В ОБЯВЕНИТЕ ДОХОДИ НА ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до антикорупционната комисия, Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. "Внесохме сигнал срещу Пеевски за несъответствие в декларираните му доходи от дивидент и финансовите отчети на дружествата му. Разликата е над 100 млн. лв. за последните няколко години. Има и недекларирано британско дружество", написа във Facebook Божанов.

"НАЙ-ИЗГОДНО Е ЗА ГЕРБ ДА ИМА ИЗБОРИ": БОРИСОВ С ОСТРА КРИТИКА КЪМ ЖЕЛЯЗКОВ И МИНИСТРИТЕ ЗА БЕЗВОДИЕТО (ВИДЕО)

От самия първи ден това правителство е на малцинство, клатещо се с диаметрално противоположни партии. Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета за няколко месеца преди еврозоната да направим компромис и да преминем през този период. Виждате, всички социологически агенции, които излизат, сме двойно повече от втория. По-изгодно за ГЕРБ сега да направи избори, няма", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с липсата на кворум и стабилността на кабинета.

ТРИ ПАРТИИ СЕ БОРЯТ ЗА ВТОРОТО МЯСТО ПРИ ИЗБОРИ ДНЕС: ПРОУЧВАНЕ

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26.4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – "Възраждане" - с 13.9%, ДПС - Ново начало - с 13.5% и ПП-ДБ - с 13.3%. Следват ги БСП със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. "Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%. Това показват данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души на възраст над 18 години.

КОЛКО МИЛИАРДА СА НУЖНИ И КОГА ПЛЕВЕН ЩЕ ИМА ВОДА: ВИК ХОЛДИНГЪТ КОМЕНТИРА

Около 4 млрд. лв. са нужни за най-спешните мерки за справяне с безводието. Плевен е един от районите, който е включен за ремонт на довеждащ водопровод от "Черни Осъм", който захранва и Плевен, и Ловеч, и Троян. Това заяви пред bTV Владимир Бибов, член на "Българския ВиК холдинг". Още: Проблемът не е липсата на вода, а нейното пилеене: Бивш екоминистър с критики за водната криза

КАК СЕ РАЖДА МАКЕДОНИЗМЪТ? ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ ОТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ВИДЕО)

Теорията на македонизма е, че това са сърби, забравили сръбския език. Първата работа им е била да изгонят българските учители и свещеници. След като не са успели да направят това, геният на Тито решава да има Македонска народна република в състава на Югославия, а щом има Македония, трябва да има македонци и македонски език. И така започва тази битка след 1944 г. Използва се, че българската войска е на страната на Германия и се прави "Кървавата Коледа, когато избиват българите, които са подпомагали нашата армия. Започва пропаганда на поръчкови македонски историци и техните медии срещу нас. Тази картинка продължава до ден-днешен. Много е странно отношението на българската държава - Тито е победител във Втората световна война, а нашата държава тогава чака съдбата си”.

БЪЛГАРИН ПО ДОКУМЕНТИ, МАКЕДОНЕЦ ЗА ПАРИ – ЛИЦЕТО НА ПРОПАГАНДАТА В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Топ журналистът на изданието "Нова Македония" Далибор Станкович, който е доста известен с антибългарските си позиции и открито ги изказва публично, се оказва с български произход – факт, удостоверен не само от свидетелства на неговото семейство, но и от собствената му ръка. В документи, с които Actualno.com разполага, ясно личи, че още през 2013 г. самият Станкович е подал молба за българско гражданство, в която недвусмислено е заявил: "моето самосъзнание е българско". Роденият в Куманово журналист посочва, че майка му Олга и нейните родители са българи, докато баща му Никола е записан като сърбин. Въпреки това, младият Далибор категорично избира – не сръбско, а именно българско гражданство.

ЕС С ПЛАН ЗА УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ: ВРЪЩАНЕ У ДОМА ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ?

Европейският съюз подготвя разпоредби за края на временната закрила за украинските бежанци. Планът е предназначен за постепенен преход към законно пребиваване или завръщане у дома. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на препоръки от Съвета на ЕС. В документа се посочва, че временната закрила за украинците в страните от ЕС е валидна до 4 март 2027 г. Този статут беше въведен през март 2022 г. след избухването на пълномащабната война на Русия срещу Украйна и е бил удължаван няколко пъти.

ДАНО ДОГОДИНА ПОРАЗЯВАМЕ ЦЕЛИ: ДРОНОВЕТЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДНЕС

Върховният главнокомандващ изрази надежда, че при следващото състезание за оператори на дронове през 2026 г. ще участват и такива, които да поразяват цели. Това е ключовата част от съобщение на президентската пресслужба, касаещо визита на президента Румен Радев на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око 25" - държавният глава е патрон на инициативата. След миналогодишното състезание в учебен център на Сухопътни войски "Тюлбе" край Казанлък, тази година надпреварата се проведе в УЦ "Люляк" край Стара Загора.

СМЯТАМ, ЧЕ УКРАЙНА РАБОТИ ПО ДРОНОВЕ С ЯДРЕНИ ГЛАВИ: ГОВОРИ ИВО ИВАНОВ (ВИДЕО)

Смятам, че Украйна работи по дронове с ядрени глави. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Иво Иванов. Той коментира хода на войната в Украйна и провокациите на Русия с руските дронове над страни от НАТО: “Поражението на Путин, а Путин и в момента търпи загуба с това, че не може да пробие фронта и няма да го пробие по ред вече други причини, военни и технически, защото светът навлезе в една война, която някои определят като шесто поколение война, той е загубил. Това, което снощи каза пред ООН Зеленски, е изключително страшно. Аз не знам защо малко му обърнаха внимание.

ТРЪМП КОЗИНАТА СИ МЕНИ, НРАВЪТ – НЕ. УКРАЙНА УНИЩОЖИ 3 РУСКИ ВОЕННИ САМОЛЕТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп разрешава оръжия, произведени в САЩ, да бъдат продавани на Украйна, обаче ограничава използването им за удари по руска територия. Това твърди в свой материал The Wall Street Journal, като се позовава на два източника. Американската медия казва, че президентът на САЩ прекарал последните няколко дни със служители на своята администрация, които имат твърди проукраински позиции – например генерал Кийт Келог, който е специалният пратеник на Тръмп за Украйна, както и новият посланик на САЩ в ООН Майк Уолц, който беше съветник по националната сигурност на Тръмп.

РУСКА ЗАПЛАХА И ЗАВИСИМОСТ ОТ САЩ: НА ОСТРОВА ПИШАТ СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Новата британска "Стратегия за национална сигурност" всъщност изобщо не е стратегия, а смесица от противоречиви и често фантастични цели и непроверени предположения, пише Responsible Statecraft.

ВЕЛИКО! БЪЛГАРИЯ СЪТВОРИ ФЕНОМЕНАЛЕН ОБРАТ СРЕЩУ САЩ И ВЛЕЗЕ В ТОП 4 НА СВЕТА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛА

Националният отбор по волейбол на България стори исторически подвиг на Световното първенство във Филипините! Страната ни сътвори феноменален обрат срещу САЩ от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13), за да влезе в топ 4 на света във волейбола. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха изключителен характер и не се отказаха след първите две загубени части, за да преобразят играта си и да се класират за полуфиналите, където ще се изправят срещу тима на Чехия. Мачът с чехите е в събота, а другият полуфинал противопоставя Италия и Полша.