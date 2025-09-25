Войната в Украйна:

Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

Като отделен щрих, Тръмп подчерта, че руснаците изгубили 1 млн. войници в Украйна (от началото на войната до 24.09.2025 убити и ранени според украинския генщаб са 1 105 490 руски войници) и въпреки тежките руски бомбардировки през последните 2 седмици в Украйна, руснаците практически не са помръднали.

"Мисля, че е време да спрат. Наистина го мисля", заключи Тръмп.

Добрата новина е, че руската икономика е зле. Лошата новина е, че още имат пари, но намаляват

Ивайло Ачев
