Венко Сабрутев: Протестът е за България с главно "Б" и срещу диктатурата с главно "Д"

Битките са за освобождаване на държавата, протестът е за България с главно "Б" и срещу диктатурата с главно "Д". В парламента виждаме, че управляващото мнозинство не идва на работа. Те нямат достатъчен брой депутати, за да сформират мнозинство, което да отключи работата на Народното събрание - това коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Венко Сабрутев.

"Днес видях 107 души, които бяха от управляващото мнозинство, които се регистрираха. Истината е, че е задължение на управляващото мнозинство да си намери кворум от 121 депутати. Изглеждат изключително жалко. Истината е, че управляващото мнозинство се пропука. Една е причината депутати да не са в Народното събрание и тя е, че в момента се разкарват с правителствените самолети къде ли не по света, освен в САЩ. И аз задавам въпрос - ОК, имаме представителна делегация в САЩ, но какво правят депутати там? Те просто харчат държавни пари", подчерта Сабрутев.

Ние бяхме критикувани, когато ходихме на официални делегации. Сега виждаме, че половината държава в лицето на Министерския съвет и парламента се е изнесла някъде по света, добиви той и уточни: "Това, което ние научихме е, че има много туристи - депутати, които обикалят заедно с официалната делегация."

Протестите

Венко Сабрутев каза още, че протестират срещу завладяната държава, срещу политическите затворници. "Виждате, че поведението на управляващите през прокуратура и Антикорупционна комисия е напът да остави България без плащания по ПВУ. Европа дава пари по плана срещу реформи. Ключовата реформа, която управляващите не искат да изпълнят е свързана с Антикорупционна комисия. Тя е разковничето", поясни той.

Според Сабрутев, този управленски орган трябва да бъде неполитически и най-сетне да заработи. Кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста заради Антикорупционната комисия - без ясни доказателства, които да потвърждават извършеното от него престъпление.

