25 септември 2025, 00:15 часа 354 прочитания 0 коментара
Без изненади: Сити, Тотнъм, Нюкасъл и Арсенал продължават напред в "Карабао Къп"

Манчестър Сити, Нюкасъл, Тотнъм и Арсенал не допуснаха грешни стъпки и продължават напред в Карабао Къп. "Гражданите" постигнаха победа с 2:0 над състезаващия се в Лига 1 Хъдърсфийлд. "Свраките" надвиха третодивизионния Брадфорд с 4:1 на “Сейнт Джеймсис Парк”. "Шпорите" се разправиха безкомпромисно с Донкастър с 3:0. В малко по-късния мач "топчиите" пък подчиниха със скромното 2:0 Порт Вейл.

Без изненади от грандовете

Сити излезе напред в резултата в 18-ата минута, когато Фил Фодън вкара красив гол от границата на наказателното поле. Около четвърт час преди да изтече редовното време Савиньо сложи точка на спора с още едно красиво изпълнение.

"Свраките" дадоха старт на головото шоу в 17-ата минута чрез Жоелинтон. 120 секунди по-късно Уилям Осула удвои преднината. Нюкасъл стигна до трето попадение в 75-ата минута. Гимараеш асистира на Жоелинтон. Малко след  това Анди Кук се разписа. В 87-ата минута Осула оформи крайното 4:1.

Тотнъм уби интригата през първото полувреме. Между 14-ата и 17-ата минута попадение на Палиня и автогол на МакГрат предрешиха изхода на мача. Крайното 3:0 оформи Брендън Джонсън в даденото от рефера продължение.

Арсенал пък поведе в резултата в 8-ата минута чрез Еберечи Езе, който вкара дебютния си гол за “топчиите”. "Артилеристите" стигнаха до момента на успокоението в края на редовното време. Леандро Тросар сложи точка на спора.

