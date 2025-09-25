Тръмп: Ердоган може да прекрати войната, ако спре да купува петрол и газ от Русия (ВИДЕО)

Най-доброто, което турският президент Реджеп Таип Ердоган би могъл да направи, за да прекрати войната между Русия и Украйна, е да спре да купува петрол и газ от Русия, заяви Тръмп. „Мога да ви кажа, че президентът Ердоган се ползва с голямо уважение и от двамата – Зеленски и Путин. Всички уважават Ердоган. Те наистина го уважават. Аз също. И мисля, че той би могъл да окаже голямо влияние, ако пожелае. В момента той заема много неутрална позиция. Харесва му да бъде неутрален. И на мен ми харесва да съм неутрален. Но ако реши да се намеси, най-доброто, което би могъл да направи, е да спре да купува петрол и газ от Русия“, каза Тръмп на срещата си с Ердоган.

Тръмп отново изрази разочарованието си от Путин и припомни думите си за „хартиения тигър“ по адрес на Русия „Много съм разочарован от Путин. А той се бореше упорито, бореше се дълго, и те загубиха милиони, около милион войници. И знаете ли, след всички тези мощни бомбардировки през последните две седмици, те почти не са отвоювали територия. Само си помислете. Те почти не са отвоювали територия. И аз никога не бих нарекъл никого „хартиен тигър“, но Русия е похарчила милиони и милиони долари за бомби, ракети, амуниции и човешки животи. Животи. И те практически не са отвоювали територия. Мисля, че е време да спрем. Наистина така мисля“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп на срещата си с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

Ще продаде ли САЩ изтребители на Турция?

Разговорът межди двамата започна с въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16 от Анкара. По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия.

На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп отговори: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска". Американският президент отбеляза още, че може да премахне санкциите срещу Турция "много скоро" и добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага."

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските ПВО-системи С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“.

