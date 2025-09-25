Кога ще се оттегли Зеленски: Украинският президент с отговор

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за The Axios Show, че не планира да остане начело на страната, след като войната приключи. „Моята цел е да приключа войната, а не да продължавам да се кандидатирам“, каза той. Зеленски даде интервюто в Ню Йорк, непосредствено преди да отпътува от Общото събрание на ООН обратно за Киев. Украинският държавен глава увери, че ще поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато примирие за поне няколко месеца.

Изборите в Украйна са отложени за неопределено време заради войната – факт, който критици използват срещу него. Сред тях е и американският президент Доналд Тръмп, който неколкократно през изминалите месеци също намекна, че би искал да види избори в Украйна.

Зеленски беше избран с огромно мнозинство през 2019 г. и ако не бе войната, мандатът му щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на войната и остава над 60%, въпреки твърденията на някои, че е спаднала до 4%.

През юли украинският лидер се изправи пред първите по-значими вътрешни протести от началото на войната. Причината – опит на негови съюзници в парламента да отслабят независимите антикорупционни органи. Мярката бе бързо отменена, но предизвика опасения за демократичната посока на страната. Конституцията на Украйна забранява избори по време на военно положение. Освен това логистиката е изключително сложна: близо 20% от територията е под руска окупация, милиони украинци са разселени, а цялата страна остава уязвима от въздушни удари.