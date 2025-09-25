Скръбна вест! Бивш нападател на Арсенал почина едва на 21 години

Юношата на Арсенал - Били Вигар, почина едва на 21-годишна възраст. Причината за кончината е тежка мозъчна травма. Тя е причинена по време на мач с екипа на седмодивизионния Чичестър, за който игра последно, след като се удари в бетонена стена. Атакуващият състезател е минал през академията на "артилеристите" и е играл за Дерби, Хейстингс и Ийстбърн Бороу. Той беше поставен в изкуствена кома по-рано през седмицата и не е успял да се пребори.
Почина Били Вигар
Вигар беше контузен по време на мача от Първа дивизия на Истмиан Лийг срещу Уингейт и Финчли в събота. В изявление на семейството му се казва: „След като претърпя тежка мозъчна травма в събота, Били Вигар беше поставен в изкуствена кома. Във вторник се наложи да бъде опериран, за да се увеличи шансът за възстановяване. Въпреки че операцията помогна, травмата се оказа прекалено тежка за него и той почина в четвъртък сутринта.
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025
All our thoughts are with his family and loved ones at this time.
Rest in peace, Billy ❤️
Реакциите на първоначалната новина показват колко много Били беше уважаван и обичан в спорта. Семейството му е съкрушено, че това се е случило, докато той е играл спорта, който обичаше.“ Клубът му заяви: „С голяма тъга Чичестър Сити потвърждава кончината на Били Вигар. Молим да се зачита правото на семейството му на уединение в този труден момент.“
Вигар, който е играл и за Дерби, Хейстингс и Ийстбърн Бороу, е преминал през академията на Арсенал, преди да подпише професионален договор през 2022 г., като „артилеристите“ го описват като „бърз, силен и изключително решителен“. "Топчиите" също качиха публикация за скръбната вест: "Освен със значителния си талант, Били ще бъде запомнен и с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб – той някога нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важния в живота си“ – и с характера си, обичан както от съотборниците, така и от треньорите"
