Скръбна вест! Бивш нападател на Арсенал почина едва на 21 години

Юношата на Арсенал - Били Вигар, почина едва на 21-годишна възраст. Причината за кончината е тежка мозъчна травма. Тя е причинена по време на мач с екипа на седмодивизионния Чичестър, за който игра последно, след като се удари в бетонена стена. Атакуващият състезател е минал през академията на "артилеристите" и е играл за Дерби, Хейстингс и Ийстбърн Бороу. Той беше поставен в изкуствена кома по-рано през седмицата и не е успял да се пребори.

Почина Били Вигар

Вигар беше контузен по време на мача от Първа дивизия на Истмиан Лийг срещу Уингейт и Финчли в събота. В изявление на семейството му се казва: „След като претърпя тежка мозъчна травма в събота, Били Вигар беше поставен в изкуствена кома. Във вторник се наложи да бъде опериран, за да се увеличи шансът за възстановяване. Въпреки че операцията помогна, травмата се оказа прекалено тежка за него и той почина в четвъртък сутринта.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Реакциите на първоначалната новина показват колко много Били беше уважаван и обичан в спорта. Семейството му е съкрушено, че това се е случило, докато той е играл спорта, който обичаше.“ Клубът му заяви: „С голяма тъга Чичестър Сити потвърждава кончината на Били Вигар. Молим да се зачита правото на семейството му на уединение в този труден момент.“

Вигар, който е играл и за Дерби, Хейстингс и Ийстбърн Бороу, е преминал през академията на Арсенал, преди да подпише професионален договор през 2022 г., като „артилеристите“ го описват като „бърз, силен и изключително решителен“. "Топчиите" също качиха публикация за скръбната вест: "Освен със значителния си талант, Били ще бъде запомнен и с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб – той някога нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важния в живота си“ – и с характера си, обичан както от съотборниците, така и от треньорите"

