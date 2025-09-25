Официално: Изпадналият в криза гранд от Първа лига остана без треньор

Ръководството на Ботев Пловдив официално се раздели със своя старши треньор Николай Киров. Специалистът е подал оставка след загубата от Монтана на 12 септември, а след поражението от ЦСКА 1948 тя е била приета. Временно "канарчетата" ще бъдат водени от Иван Цветанов, който в момента работи начело на школата на "жълто-черните". В съобщението си от клуба подчертават, че са се вслушали във феновете си.

"Привърженици на най-стария футболен клуб, Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба! Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост. Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов. Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба! Ботев е вечен! Той не умира!", написаха от Ботев Пловдив.