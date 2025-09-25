Войната в Украйна:

BIRD: Българка е осъдена на 3 години в руска наказателна колония заради "Крим е на Украйна" (СНИМКИ)

25 септември 2025, 21:35 часа 757 прочитания 0 коментара
"Крим принадлежеше на Украйна и пак ще принадлежи като си го върне!" Заради този коментар в социална мрежа българката Росица Георгиева е задържана в Русия и осъдена на 3 години затвор. В момента е в ареста и чака обжалване. Това твърди в публикация на страницата си във Facebook BIRD.BG.

„Къде е Външно? Къде са медиите? Къде са патрЕотите ракиени? А, да, знаем къде. Повтарят след Радев: "Крим е руски", пишат още от BIRD.BG.

Какво се знае за случая?

Според информацията от "Център Сова", българката Росица Георгиева, на 32 години, живееща в Русия е осъдена на три години лишаване от свобода в наказателна колония за това, че е оставила подкрепящи коментари под видео и снимки на “Руския доброволчески корпус” (РДК), воюващ на страната на Украйна.  

Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.

