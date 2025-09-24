Легенда на Юнайтед призна за проблеми с алкохола и отрече слух за Роналдо

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и английския национален тим Уейн Рууни е можел да умре, ако не е била съпругата му Колийн, която му е помогнала да се справи със сериозните си проблеми с алкохола. 39-годишният легендарен състезател на "червените дяволи" гостува в подкаста на бившия си съотборник Рио Фърдинанд, където отрече да е в конфликт с 5-кратния носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо.

Руни е Роналдо не са скарани

"Вярвам, че ако тя не беше там, щях вече да съм мъртъв", каза Руни. "Правил съм грешки в миналото, които са документирани, но понякога съм малко по-различен и тя ме държи на този път и го прави от около 20 години. Исках да изляза и да се насладя на времето си с приятелите и да прекарам една вечер. Стигна се до момент, в който отидох твърде далеч - това беше момент в живота ми, в който се борех сериозно с алкохола. Просто пиех два дни поред. Идвах на тренировка и през уикенда вкарвах два гола, а след това се връщах и отново пиех два дни поред", обясни екснападателят.

Той разказа пред бившия си съотборник Фърдинанд, че преди тренировка е използвал капки за очи, дъвки и парфюми в опит да прикрие състоянието, в което се намира. Впоследствие Руни обясни и за взаимоотношенията си с Кристиано Роналдо. "Хората си мислят, че го мразя. Аз го обичам. Мисля, че той е абсолютен гений и това, което прави, е невероятно. Обичам Кристиано и обичах да играя с него. Не мисля, че хората осъзнават колко близки бяхме всъщност", каза още той.

