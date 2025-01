Отиде си един от най-великите нападатели на Манчестър Юнайтед

Един от най-великите нападатели на Манчестър Юнайтед - Денис Лоу, почина на 84-годишна възраст. Носителят на "Златната топка" за 1964 година напусна земния си път след тежка битка, съобщиха от неговото семейство. Лоу е носител на Купата на европейските шампиони с Манчестър Юнайтед от 1968 година, а на "Олд Трафорд" прекарва общо 11 години, през които успява да отбележи 237 гола в 404 мача.

Легендарният шотландец е част от „Светата троица“ на Юнайтед, заедно с Джордж Бест и сър Боби Чарлтън. Освен за Юнайтед в кариерата си Лоу играе още за Хъдърсфийлд, Манчестър Сити и италианския клуб Торино. Той остава най-добрият шотландски голмайстор с 30 гола в 55 мача за страната си - рекорд, който дели с легендата на Ливърпул Кени Далглиш.

