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И най-големите бъркат: Анчелоти призна, че негова грешка е изхвърлила Бразилия от Мондиал 2026

30 юли 2026, 12:32 часа 2050 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И най-големите бъркат: Анчелоти призна, че негова грешка е изхвърлила Бразилия от Мондиал 2026

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти анализира представянето на отбора си на Световното първенство през 2026 г. Бразилците стигнаха до осминафиналите, където загубиха с 1:2 от Норвегия. От днешна перспектива Анчелоти вижда негова грешка, която на практика е коствала мача на Бразилия срещу Норвегия. Той се върна към това, че е останал заблуден от играта на Норвегия, като си е помислил, че отборът му губи контрола над топката. Затова и е направил смените в състава си, които не се отразиха добре на отбора му.

Анчелоти се подвел, че Бразилия губи контрола над играта срещу Норвегия

"Мисля, че загубихме Световното първенство по време на почивката за вода срещу Норвегия. Защото до този момент отборът контролираше играта. Норвегия имаше много владение на топката в собствената си половина и играха по същия начин срещу Англия. Те контролираха играта и можеха да спечелят", заяви Анчелоти.

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"Може би моята грешка беше, че си помислих, че отборът е загубил контрол над играта, което не беше така. Направих няколко промени в състава и след това имахме проблем с гола на Ерлинг Холанд", добави още селекционерът на Бразилия, който е считан за един от най-успешните треньори в историята на футбола.

Бруно Гимараеш пропусна дузпа в 14-ата минута на мача срещу Норвегия. Хоаланд отбеляза първия гол в 79-ата минута, а след това и втория си в 90-ата. Неймар намали изоставането в добавеното време. Анчелоти призна, че това е краят на една футболна генерация за Бразилия начело с Неймар, Данило, Каземиро и всички останали над 30 години.

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Карло Анчелоти Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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