Президентът на ФИФА се оправда за скандалния си план, с който цели да "продаде" футбола

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити новия си план за продажба на дялове от Световното първенство по футбол, като отвърна на острата критика, отправена срещу него през последните няколко дни. Наскоро Инфантино, който предизвика вълна от недоволство сред спортната общност по време на Мондиал 2026, обяви новата си идея, с която допълнително влоши статута си. Той обяви, че иска да продаде дялове от Световното първенство под формата на акции на стойност около 20 милиарда долара на инвеститори от частния сектор, като ще поеме роля, подобна на тази на комисар в проекта.

Президентът на ФИФА отговори на критиците си

Гневът от тази идея не закъсня. УЕФА пое водещата роля, а към нея се присъединиха няколко национални федерации, включително английската и френската. От европейската централа дори свикаха извънредно заседание, на което искат да обсъдят плана на Инфантино и евентуално да бойкотират Световното първенство. Редица бивши и настоящи играчи и хора, свързани с футбола, се обявиха против новата структура. Инфантино побърза да отговори на критиките, като излезе с видеоклип, в който защити идеите си.

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Инфантино се оправда с Кабо Верде

Той настоя, че сделката не е задължителна, а представлява златна възможност, предоставена чрез демократичен процес. В изказване, цитирано от испанския вестник "Mundo Deportivo", Инфантино заяви: "Планът представлява предложение и оферта, това е демократичен процес и преди всичко е възможност, а не задължение, и представлява началото на процес на консултации. Много малка част от нарастващата търговска стойност на футбола достига до онези, които най-много се нуждаят от нея в рамките на този спорт. Това е златна възможност да се даде тласък на развитието на футбола по целия свят, но повтарям, това е просто предложение, а не задължение."

В заключение той каза: "Искаме да помогнем за създаването на следващия национален отбор на Кабо Верде, но още веднъж повтарям, това решение зависи изцяло от нашите членове." Инфантино използва Кабо Верде като пример, след като отборът беше сензацията на Мондиал 2026 това лято. "Сините акули" преминаха груповата фаза в дебюта си на такъв форум, а след това бяха съвсем близо до това да отстранят действащия шампион Аржентина.

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