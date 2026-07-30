Модерни технологии при строежа на пирамидите в Древен Египет: Какво са знаели египтяните преди 5 хиляди години

Пирамидите в Египет са загадка от векове и все още има дебат за това как древните египтяни са построили такива монументални структури. Археологическо откритие, направено близо до Нил, предполага, че древните строители са усвоили напреднали строителни технологии векове преди да бъдат построени пирамидите в Гиза, пише Daily Mail.

Пирамидите в Древен Египет - ново откритие за построяването им

Археолози са разкопали 5000-годишно погребално място на източния бряг на Нил, където са открили две гробници с архитектурни характеристики, използвани по-късно при изграждането на пирамидите.

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Стените на откритите гробници са били по-дебели в основата и постепенно са се стеснявали към върха, което е осигурявало по-добра стабилност на цялата конструкция. Същият подход е бил използван при египетските стъпаловидни пирамиди и големите пирамиди на Хеопс, Хефрен и Менкаур. Открити са и доказателства за древни техники за каменоделство и огромни дървени подпори, някои от които са се простирали по цялата дължина на стените.

Изданието съобщава, че в Джабал ел-Таир в египетската провинция Миня са открити сложни архитектурни структури. Тяхната прилика с царските гробници в Абидос, където са били погребани първите египетски царе, предполага, че напредналите строителни умения вече са били широко разпространени в страната през годините на формиране на цивилизацията.

Изследователите казват, че гробниците предлагат рядък поглед към архитектурните експерименти, предшествали създаването на големите каменни пирамиди в Египет.

Това откритие би могло да пренапише историята на Древен Египет, тъй като предполага, че сложните инженерни техники, свързани с изграждането на пирамидите, са се появили по-рано и са се разпространили в страната по-широко, отколкото се смяташе досега.

Д-р Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антики, заяви, че предварителният анализ е разкрил прилики между новооткритите структури и гробницата на цар Ден, един от най-могъщите владетели от Първата династия на Египет. Първата династия е първата линия царе, управлявали обединен Древен Египет, започвайки около 3100 г. пр.н.е., след обединението на Горен и Долен Египет в едно царство.

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Междувременно стана ясно, че ново изследване на италианския инженер Алберто Донини от университета в Болоня обаче може да революционизира разбирането ни за човешката история. В продължение на повече от век египтолозите са били сигурни, че Великата пирамида е построена около 2580 г. пр.н.е. по заповед на фараона Хуфу. Но според учения структурата може да е на възраст до 25 000 години.

Той е използвал Метода на относителната ерозия (REM). Принципът е прост, но ефективен: инженерът сравнява износването на варовикови блокове в основата на пирамидата, изложени на вятър и пясък в продължение на хилядолетия, с камъни, които са били открити само преди 675 години (когато външната обшивка на пирамидата е била премахната).

Резултатите от изследването му показват, че средната възраст на ерозията е 24 900 години. Някои измервания дават диапазон от 11 000 до 39 000 години. Вероятността официалната дата (преди 4600 години) да е точна се оценява като „изключително ниска“.

Ако откритията на Донини бъдат потвърдени, това би означавало, че пирамидата в Гиза е съществувала много преди първите известни цивилизации. Изследователят предполага, че фараон Хеопс (Хуфу) не е построил пирамидата от нулата, а по-скоро е извършил мащабна реконструкция на съществуваща древна структура. Това обяснява защо египтолозите често разчитат на надписи вътре в пирамидата, които може да са направени много по-късно от самото строителство.

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