Победите валят и в Шампионска лига! Мбапе пак издърпа 10 от Реал след две дузпи, а май трябваше да е една

Испанският колос Реал Мадрид остава на победния път през новия сезон 2025/26 - вече и в Шампионска лига! "Кралете" записаха пета поредна победа във всички турнири от началото на кампанията, след като се наложиха над именития френски тим Олимпик Марсилия с 2:1 като домакин на "Сантяго Бернабеу". Срещата бе белязана от две дузпи и червен картон - всичко на сметката на Реал, като победната дузпа остави сериозни полемики.
Реал Мадрид стартира с победа в Шампионска лига 2025/26
Срещата започна кошмарно за Шаби Алонсо, който още в петата минута трябваше да извърши принудителна смяна. Новото попълнение Трент Александър-Арнолд претърпя поредно разочарование след трансфера си от Ливърпул, като този път получи мускулно разтежение и бе заменен от Дани Карвахал. В средата на полувремето лошите новини за домакините продължиха - Тимъти Уеа се разписа във вратата на Тибо Куртоа след асистенция на Мейсън Грийнууд.
Килиан Мбапе вкара две дузпи, за да донесе обрат на "кралете"
В 29-ата минута обаче човекът във форма за Реал - Килиан Мбапе, успя да изравни с гол от дузпа. Той вкара и в предния мач срещу Реал Сосиедад, когато "кралете" пак играха с човек по-малко, и то в продължение на повече от час. През второто полувреме Алонсо включи в игра Винисиус Жуниор, както и Брахим Диас. Плановете му обаче бяха нарушени в 72-ата минута, когато Дани Карвахал си изкара глупав червен картон, удряйки противниковия страж с глава.
Въпреки че остана с човек по-малко на терена за за заключителните 20 минути, Реал остана мобилизиран и успя да стигне до победата. След пробив на Винисиус се стигна до докосване на топката в ръката на паднал на тревата защитник на Марсилия, като изглеждаше, че това е опорната му ръка и е в естествено положение. Съдийската бригада обаче прецени, че има достатъчно основания за отсъждане на дузпа, а Мбапе отново не сгреши от бялата точка.
Зрелище имаше и в останалите мачове в Шампионска лига, като най-интересно бе в големия сблъсък между Ювентус и Борусия Дортмунд, където паднаха 8 гола, а английските отбори постигнаха победи над испански съперници (четете подробности в линка по-горе).
How do you give a penalty when the player is on the floor and the ball has hit his supporting arm? That's one of the worst penalty decisions I've seen in my life, surely.— Premiumerza (@PREMIUMERZA) September 16, 2025
Real Madrid are the biggest criminal in the history of this sport. pic.twitter.com/4ZZrqnqiJI