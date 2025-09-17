Победите валят и в Шампионска лига! Мбапе пак издърпа 10 от Реал след две дузпи, а май трябваше да е една

Испанският колос Реал Мадрид остава на победния път през новия сезон 2025/26 - вече и в Шампионска лига! "Кралете" записаха пета поредна победа във всички турнири от началото на кампанията, след като се наложиха над именития френски тим Олимпик Марсилия с 2:1 като домакин на "Сантяго Бернабеу". Срещата бе белязана от две дузпи и червен картон - всичко на сметката на Реал, като победната дузпа остави сериозни полемики.

Реал Мадрид стартира с победа в Шампионска лига 2025/26

Срещата започна кошмарно за Шаби Алонсо, който още в петата минута трябваше да извърши принудителна смяна. Новото попълнение Трент Александър-Арнолд претърпя поредно разочарование след трансфера си от Ливърпул, като този път получи мускулно разтежение и бе заменен от Дани Карвахал. В средата на полувремето лошите новини за домакините продължиха - Тимъти Уеа се разписа във вратата на Тибо Куртоа след асистенция на Мейсън Грийнууд.

Килиан Мбапе вкара две дузпи, за да донесе обрат на "кралете"

В 29-ата минута обаче човекът във форма за Реал - Килиан Мбапе, успя да изравни с гол от дузпа. Той вкара и в предния мач срещу Реал Сосиедад, когато "кралете" пак играха с човек по-малко, и то в продължение на повече от час. През второто полувреме Алонсо включи в игра Винисиус Жуниор, както и Брахим Диас. Плановете му обаче бяха нарушени в 72-ата минута, когато Дани Карвахал си изкара глупав червен картон, удряйки противниковия страж с глава.

Въпреки че остана с човек по-малко на терена за за заключителните 20 минути, Реал остана мобилизиран и успя да стигне до победата. След пробив на Винисиус се стигна до докосване на топката в ръката на паднал на тревата защитник на Марсилия, като изглеждаше, че това е опорната му ръка и е в естествено положение. Съдийската бригада обаче прецени, че има достатъчно основания за отсъждане на дузпа, а Мбапе отново не сгреши от бялата точка.

Зрелище имаше и в останалите мачове в Шампионска лига, като най-интересно бе в големия сблъсък между Ювентус и Борусия Дортмунд, където паднаха 8 гола, а английските отбори постигнаха победи над испански съперници (четете подробности в линка по-горе).

How do you give a penalty when the player is on the floor and the ball has hit his supporting arm? That's one of the worst penalty decisions I've seen in my life, surely.



Real Madrid are the biggest criminal in the history of this sport. pic.twitter.com/4ZZrqnqiJI — Premiumerza (@PREMIUMERZA) September 16, 2025