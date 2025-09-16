Войната в Украйна:

8-голов трилър в първия голям сблъсък в Шампионска лига! Англичаните пируват на гърба на испанците

16 септември 2025, 23:58 часа 291 прочитания 0 коментара
Италианският колос Ювентус и немският гранд Борусия Дортмунд завършиха при драматичното 4:4 като гост в първия голям сблъсък от тазгодишното издание на Шампионска лига. "Жълто-черните" на три пъти повеждаха в резултата и на три пъти бяха изравнявани, като изпуснаха два гола аванс в продължението на мача, за да вземат само точка от Торино. Това бе и най-резултатният мач в първата вечер в Турнира на богатите.

Драмата в Италия се разви изцяло през второто полувреме след нулево реми до почивката. Адейеми откри за Дортмунд в 52-ата минута, Йълдъз изравни за Юве в 63'. Само две минути по-късно Дортмунд пак поведе - чрез Нмека. Отговорът на Ювентус не закъсня, като Влахович вкара за 2:2 в 67-ата минута. В 74' Коуто направи 3:2 за Дортмунд, а малко след това Бенсебаини вкара от дузпа за 4:2. В добавеното време Влахович върна един гол в 94', а две минути след това Кели оформи крайното 4:4.

Душан Влахович

Английските Тотнъм и Арсенал победиха испански отбори 

В същото време пък английският Тотнъм последва примера на съгражданите си от Арсенал и също стартира с победа в турнира. "Шпорите" се наложиха над испанския Виляреал с 1:0 като домакин след автогол на Луиз Жуниор още в четвъртата минута. По-рано и Арсенал победи испански отбор - Атлетик Билбао. Все пак другият испански представител в този ден - Реал Мадрид, успя да измъкне победа с 2:1 над Олимпик Марсилия след голяма драма.

Зрелище имаше и в Португалия, където Бенфика допусна пълен обрат от 0:2 до 2:3, за да загуби от Карабах. Друга изненада в Шампионска лига дойде в Нидерландия.

Стефан Йорданов
