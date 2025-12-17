Хари Кейн се прицели в рекорд на Роберт Левандовски

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн вярва, че може да подобри рекорда на Бундеслигата от 41 гола за сезон, но е наясно, че все още има дълъг път пред себе си. Капитанът на Англия има 18 попадения от първите 14 срещи и остават още 20 до края на кампанията, за да подобри рекорда, поставен от бившия играч на баварците Роберт Левандовски през сезон 2020-21.

Нападателят има 18 гола в 14 мача за Байерн този сезон

„Да, мисля, че е възможно, особено с начина, по който започнах“, каза Кейн пред Sky TV в интервю.

32-годишният Кейн каза, че обича да гони рекорди, но е наясно, че все още е „дълъг път“ и ще му е необходима постоянство в продължение на много месеци, за да се изправи срещу Левандовски, чието постижение той определи като изключително.

„През март ще видим дали наистина е възможно“, каза той.

Кейн беше голмайстор на Бундеслигата през първите си два сезона за Байерн съответно с 36 и 26 гола.

В края на септември той стана най-бързият играч, достигнал 100 попадения за клуб от петте най-добри лиги в Европа, в 104 мача от трансфера си от Тотнъм през 2023 г.

Кейн има 114 гола от 120 участия за Байерн във всички състезания преди последния им мач за годината, който е в Бундеслигата срещу Хайденхайм в неделя.

В интервюто Кейн приветства и наближаващото завръщане на плеймейкъра Джамал Мусиала, който отсъства от игра от юли поради фрактура на крака и изкълчен глезен.

Мусиала се завърна към част от тренировките на отбора и би трябвало да получи първите си минути през януари. Кейн каза, че е смятал Джамал за най-добрия играч в отбора преди контузията.

Английският национал каза, че приветства завръщането и на Алфонсо Дейвис, който премина през тежка контузия на коляното. Кейн се чувства сякаш има две ценни нови попълнения в отбора в лицето на Дейвис и Мусиала.

