Потвърдено: Ще има трансфер по оста Манчестър Юнайтед - Челси

Световният клубен шампион Челси постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на нападателя Алехандро Гарначо. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Сделката ще бъде на стойност приблизително 40 милиона лири, като в тази сума влизат и бонуси. Аржентинският национал пък ще подпише договор за седем години със "сините".

Към Гарначо имаше интерес от клубове от Саудитска Арабия и от Байерн Мюнхен, но той се надяваше на сделка с Челси, каквато все пак се случи след повече от месец преговори.