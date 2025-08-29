Войната в Украйна:

Потвърдено: Ще има трансфер по оста Манчестър Юнайтед - Челси

29 август 2025, 00:25 часа 303 прочитания 0 коментара
Потвърдено: Ще има трансфер по оста Манчестър Юнайтед - Челси

Световният клубен шампион Челси постигна споразумение с Манчестър Юнайтед за привличането на нападателя Алехандро Гарначо. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Сделката ще бъде на стойност приблизително 40 милиона лири, като в тази сума влизат и бонуси. Аржентинският национал пък ще подпише договор за седем години със "сините".

Към Гарначо имаше интерес от клубове от Саудитска Арабия и от Байерн Мюнхен, но той се надяваше на сделка с Челси, каквато все пак се случи след повече от месец преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Челси Манчестър Юнайтед Летен трансферен прозорец Алехандро Гарначо информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес