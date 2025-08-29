Войната в Украйна:

Процесът срещу сина на норвежката принцеса за изнасилване започва догодина

29 август 2025, 06:55 часа 367 прочитания 0 коментара
Процесът срещу Мариус Борг Хойби, доведен син на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, по обвинения в изнасилване и нападение започва на 3 февруари следващата година, съобщи в. "Нетависен", позовавайки се на адвоката на Хойби, като в окръжния съд в Осло са насрочени 24 дни за съдебния процес срещу него.

Какви са обвиненията?

Около година след появата на първите обвинения за домашно насилие срещу 28-годишния мъж, миналата седмица прокуратурата в Осло повдигна обвинения срещу Хойби. Той е обвинен в общо 32 престъпления, включително изнасилване, малтретиране и нападение.

След първоначалните обвинения в нападение и повреждане на имущество, Хойби призна през август 2024 г., че е проявил домашно насилие спрямо тогавашната си приятелка под въздействието на алкохол и кокаин, като е унищожил и вещи в апартамента ѝ.

Въпреки това, един от адвокатите му заяви преди няколко месеца, че той категорично отрича обвиненията в сексуални престъпления.

Хойби е най-голямото от трите деца на норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, родени от предишна връзка. Мете-Марит има още две деца с Хакон, наследник на норвежкия трон - принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус.

Хойби не носи титлата принц и не е официален член на норвежкото кралско семейство.

Виолета Иванова
