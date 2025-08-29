След руския ужас в Киев: Пожарът до двореца на Путин стана огромен. Украйна пак прати дронове в Русия (ВИДЕО)

Площта на горския пожар след падането на отломки от дрон близо до Геленджик, в района на двореца на руския диктатор Владимир Путин, е достигнала 39 хектара (390 000 квадратни метра). Министерството на извънредните ситуации на Русия (МЧС) участва в гасенето му. За целта е ангажиран и самолет, който 3 пъти е изсипвал вода, за да спре пламъците - 36 тона общо.

Освен самолетът, в гасенето се е включил и руски хеликоптер Ми-8, който е изсипал 33 тона вода общо. Отделно, 273 пожарникари и 46 единици специализирана техника са били впрегнати да се борят с пожара. Пламъците обаче са обхванали 39 хектара площ, след като първоначално бяха на площ от само 3,2 хектара, близо до село Криница, уточнява МЧС.

Всъщност, първоначалната информация от местния щаб е, че е имало 3 огнища, на 200 квадратни метра - след падане на отломки от дрон, посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Тогава да гасят са били ангажирани 14 пожарникари и 4 единици специализирана техника.

Село Криница се намира на 10 км от нос Идокопас, където е дворецът на Путин, станал широко известен през 2021 г. след разследването на Алексей Навални

Нова украинска атака

Междувременно, след вчерашната размяна на много тежки удари във въздушната война между Русия и Украйна, при която Киев беше потопен в кръв и разрушения, а в отговор две руски петролни рафинерии плманаха, тази нощ мащабът на действия е далеч по-малък. В Русия обаче украинските дронове отново създадоха хаос.

Атакувана този път е Орловска област. Това е първа такава атака от месец май насам.

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков призна в официалния си канал в Телеграм, че има атака. Той пише, че е заради атаката има щети и поражения по 2 сгради в град Орел и още 2 в други общини на Орловска област. "Регионалните специални служби работят на мястото на инцидентите, ситуацията е под контрол. В момента е известно, че един пострадал получава необходимата медицинска помощ", казва Кличков.

Каква точно е била целта на украинските дронове и дали е била една, за момента не е ясно. В Орловска област се намира петролна база на "Орелнефтпродукт", който е филиал на руския петролен гигант "Транснефт". Тя е разположена при село Сталной Кон.