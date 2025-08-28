Войната в Украйна:

Спряган за Фенербахче елиминира турския гранд от Шампионска лига, бивш играч на Черно море блести

Фенербахче бе попарен от считан за сигурно ново попълнение в клуба! "Жълтите канарчета" отстъпиха с 0:1 при визитата си на Бенфика в реванша от плейофа за класиране в основната фаза на Шампионска лига и след 0:0 в първата сре. Единственото попадение в срещата реализира Керем Актюркоглу през първото полувреме. В последните седмици името на турското крило се спряга за преминаване на "Шюкрю Сараджолу".

Домакините натиснаха от самото начало. Ливакович отрази изстрел на Барейро. Малко по-късно гол на Павлидис бе отменен заради засада. В средата на полувремето същото се случи и с попадение на Барейро - този път заради нарушение. Все пак в 35-ата минута Барейро асистира на Актюркоолу, който шутира неспасяемо за 1:0. През втората част Ен Несири уцели греда, а в 82-рата минута Талиска бе изгонен с втори жълт картон. 

По-рано Ференцварош победи с 3:2 като гост Карабах в плейофния кръг на Шампионската лига, но това не бе достатъчно, след като допусна поражение с 1:3 в първия мач на свой терен и така с общ резултат 5:4 съставът от Азербайджан продължава към основната фаза на турнира.

Ференцварош пръв откри резултата още в 12-ата минута с гол на Лени Джоузеф. Карабах стигна до обрат още в първата част чрез бившия футболист на Черно море Леандро Андраде и Абдела Зубир, който се възползва от асистенция на Андраде. До края Барнабаш от дузпа и Тот от фал оформиха крайния резултат.

