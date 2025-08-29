"Обсебен от идеята да убива деца": Още разкрития за стрелеца от Минеаполис

Стрелец, който откри огън в църква в Минеаполис, пълна с ученици, е бил "обсебен от идеята да убива деца", заявиха разследващите, след като прегледаха документи и видеоклипове, които описват омразата му. Припомняме, че нападател откри огън през витражите на църква в града, докато деца присъстваха на литургия, отбелязвайки първата си седмица обратно в училище. Това е последната смъртоносна стрелба, разтърсила САЩ.

Нападателят, който се самоуби на паркинга, е оставил след себе си манифест, онлайн видеоклипове и стотици страници документи, които разследващите преглеждат.

Какво се знае за стрелеца?

"Стрелецът е изразил омраза към почти всяка възможна общност, включително мексиканци, християни и евреи. Сърцето на стрелеца е било изпълнено с омраза", каза на пресконференция изпълняващият длъжността прокурор на САЩ за щата Минесота Джоузеф Томпсън. "Единствената група, която нападателят не е мразел, са най-известните стрелци в училищата и масови убийци в историята на страната ни, които заподозреният е смятал за идоли. Стрелецът е бил обсебен от идеята да убива деца", каза Томпсън.

ФБР е събрало доказателства, "демонстриращи, че това е акт на вътрешен тероризъм, мотивиран от изпълнена с омраза идеология", заяви директорът Каш Пател.

Две деца, на 8 и 10 години, бяха убити. "Броят на ранените се е увеличил до 15, след като се явила една неизвестна до момента потърпевша", каза началникът на градската полиция Брайън О'Хара на пресконференцията. Трима души на около 80 години също са ранени. Дете е в критично състояние, а пенсионер е в тежко състояние в здравните заведения „Хенепин“. Полицията е открила 116 патрона за пушка на мястото на инцидента, както и патрон, който изглежда е бил заседнал в патронника на пистолет.

Стрелецът, който няма криминално досие, наскоро е закупил и трите оръжия законно, според полицията.

Нападателят е 23-годишен, който е променил законно името си през 2020 г. и се е идентифицирал като транссексуална жена, съобщиха властите.