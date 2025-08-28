Трансферната сага за отлъчен футболист на Челси приключи

Цяло лято ръководството на Челси води чистка, която им спечели около 280 милиона евро. „Сините“ продължават да продават футболисти, които не попадат в плановете на треньора Енцо Мареска, а следващият напускащ е бивш „Играч на сезона“ на Бундеслигата. Става дума за Кристофър Нкунку, който ще премине в Милан според достоверния спортен журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. На „росонерите“ им отне само един ден, за да сключат сделка с лондонския клуб.

Желанието на двете страни се сбъдна

От една година Нкунку бива свързван с напускане на „Стамфорд Бридж“ и нещата най-накрая са кулминирали. Французинът беше желан обратно в РБ Лайпциг, където спечели два трофея и участва в 126 гола (70 попадения + 56 асистенции). Той също бе обект на интерес за Байерн Мюнхен, Манчестър Юнайтед, Барселона, Ювентус, Тотнъм и още много други европейски лидери. 27-годишният офанзивен футболист изгуби титулярната си позиция за Челси във Висшата лига, което мотивира и двете страни да се разделят.

Ще се върне ли Нкунку към високото ниво, което поддържаше в Германия?

Играчът премина в Челси през зимния трансферен прозорец на сезон 2022/2023 за сума от 60 милиона евро, а сега ще бъде закупен от Милан за 42 милиона евро. „Сините“ също са си осигурили процент при евентуална бъдеща продажба на Нкунку. Предстои да разберем как ще се развие футболистът в отбора, воден от Масимилиано Алегри.

