28 август 2025, 14:12 часа 254 прочитания 0 коментара
Трансферната сага за отлъчен футболист на Челси приключи

Цяло лято ръководството на Челси води чистка, която им спечели около 280 милиона евро. „Сините“ продължават да продават футболисти, които не попадат в плановете на треньора Енцо Мареска, а следващият напускащ е бивш „Играч на сезона“ на Бундеслигата. Става дума за Кристофър Нкунку, който ще премине в Милан според достоверния спортен журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. На „росонерите“ им отне само един ден, за да сключат сделка с лондонския клуб.

Желанието на двете страни се сбъдна

От една година Нкунку бива свързван с напускане на „Стамфорд Бридж“ и нещата най-накрая са кулминирали. Французинът беше желан обратно в РБ Лайпциг, където спечели два трофея и участва в 126 гола (70 попадения + 56 асистенции). Той също бе обект на интерес за Байерн Мюнхен, Манчестър Юнайтед, Барселона, Ювентус, Тотнъм и още много други европейски лидери. 27-годишният офанзивен футболист изгуби титулярната си позиция за Челси във Висшата лига, което мотивира и двете страни да се разделят.

Кристофър Нкунку

Ще се върне ли Нкунку към високото ниво, което поддържаше в Германия?

Играчът премина в Челси през зимния трансферен прозорец на сезон 2022/2023 за сума от 60 милиона евро, а сега ще бъде закупен от Милан за 42 милиона евро. „Сините“ също са си осигурили процент при евентуална бъдеща продажба на Нкунку. Предстои да разберем как ще се развие футболистът в отбора, воден от Масимилиано Алегри.

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
Милан Челси Летен трансферен прозорец Кристофър Нкунку
