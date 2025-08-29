Китай е готов да засили координацията с Бразилия и работата със страните от БРИКС, за да се противопостави на едностранчивостта и тормоза. Това заяви снощи китайският министър на външните работи Ван И по време на телефонен разговор с бразилския външен министър Мауро Виейра, предаде Ройтерс и БТА. Ван също така е казал, че Китай е готов да заздрави взаимното стратегическо доверие и подкрепа с Бразилия и да задълбочи практическото сътрудничество в различни области, се казва в изявление на китайското министерство.

Ролята на БРИКС

Друг пример за новата реалност е организацията БРИКС, първоначално основана от Индия, Бразилия, Китай и Русия през 2006 г. Оттогава към нея се присъединиха още пет държави: първо Южна Африка, след това Египет, Иран, Етиопия и ОАЕ, образувайки БРИКС+. Блокът представлява почти 50% от световното население, 28% от световната икономика и 44% от доставките на петрол. Още 30 страни са праявили интерес към членство (по-специално Саудитска Арабия), а 13 са получили статут на „партньор“, включително Турция, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Тайланд, Индонезия, Нигерия и други.

БРИКС е създадена основно, за да наложи промени в настоящата международна финансова система, която е доминирана от САЩ и техните съюзници след Втората световна война. Основната мисия на организацията е да измести долара като основно средство за глобални разплащания. За тази цел БРИКС прави всичко възможно да насърчи прехода на търговията към местни валути. Заедно с това БРИКС възнамерява да разработи финансова алтернатива на Световната банка.

БРИКС, въпреки трудностите, разработва алтернативен международен механизъм за плащане, независим от Swift, откъдето Русия беше отрязана с началото на войната в Украйна. Значението на това ново обединение на влиятелни държави беше подчертано от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш на форума в Казан през октомври 2024 г. Освен всичко друго, той призова блока да помогне за „оформянето на по-справедлива глобална финансова система“.

Влиянието на БРИКС вече е навлязло в дипломатическата сфера на националната сигурност. Срещата на Г-20 в Рио де Жанейро с участието на най-големите икономики в света мина дори по-зле за САЩ от конференцията за икономическо сътрудничество в Лима. Домакинът на форума президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва създаде много неудобства на западните участници, особено когато дойде време за изготвяне на заключителното комюнике. Той се погрижи добре за своите колеги от БРИКС Русия, Китай и Иран, като успешно смекчи грубия, прозападен език относно конфликтите в Украйна и Близкия изток.

С новата администрация на власт, нарастващите настроения за протекционизъм и репатриране на производството ще бъдат противопоставени на растяща коалиция от държави с мощни и разнообразни икономики. Вашингтон е изправен пред изпитание за американската мощ в икономическата сфера, поне толкова, колкото във военната, ако не и повече.