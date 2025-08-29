Иран е готов на нови преговори за ядрената си програма

Иран е готов да възобнови „справедливи” преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля. Това заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс и БТА. „Арагчи потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани дипломатически преговори, при условие че другите страни проявят сериозност и добра воля, и избягват действия, които накърняват шансовете за успех“, пише в писмо от иранския външен министър, изпратено до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Иран ще проведе нови преговори за ядрената си програма с Германия, Франция и Обединеното кралство в Истанбул. "В отговор на молба на европейските страни Иран прие да проведе нови преговори", заяви говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи, цитиран от държавната телевизия. Иран е подозиран от западните страни и от Израел, че иска да се сдобие с атомна бомба - нещо, което Техеран отрича и подчертава правото си да развива ядрена програма с мирни цели.

На 13 юни Израел предприе изненадваща атака, като бомбардира Иран и уби висши военни и учени, свързани с ядрената му програма, припомня АФП, цитирана от БТА. САЩ се включиха в офанзивата на израелския си съюзник и удариха три ядрени обекта в нощта на 21 срещу 22 юни. След тези удари, наредени от американския президент Доналд Тръмп, преговорите бяха преустановени. Последната среща между европейската тройка и Иран се състоя в средата на юни в Женева, часове преди американските бомбардировки.

Арагчи тогава каза, че Техеран подкрепя продължаването на дискусиите с Берлин, Париж, Лондон и Брюксел и че има готовност за нова среща в близко бъдеще. "Всички страни се съгласиха да продължим разговорите", каза от своя страна Жан-Ноел Баро. Френският външен министър отбеляза, че не може да има изцяло военно решение на предизвикателствата, пораждани от иранската ядрена програма.

"Излизаме от залата с впечатлението, че иранската страна е принципно готова да продължи разговорите по всички важни въпроси", каза Йохан Вадефул.

