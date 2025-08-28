Бъдещето на Аморим в Манчестър Юнайтед под въпрос след историческия провал в "Карабао Къп"

Поразеният Рубен Аморим се извини на феновете и постави под въпрос желанието на играчите си, като заяви, че представянето им "говори много силно за това, което искат", след като победата на Гримзби с дузпи изхвърли Манчестър Юнайтед от "Карабао Къп". Юнайтед изоставаше с 2:0 на почивката след голове на Чарлз Върнам и Тирел Уорън. Паникьосаните гости все пак докараха срещата до дузпи чрез попаденията на Брайън Мбеумо в 75-ата минута и на Хари Магуайър 60 секунди преди края.

Аморим: Преминахме границата

Мбеумо пропусна втория си удар и 26-а от дузпа, което означаваше, че Юнайтед за първи път в историята си бе загубил срещу съперник от четвъртото ниво - 12:11 при дузпите.

Аморим беше категоричен, че поражението трябва да бъде надир. "Преминахме границата", каза той. "Всичко беше погрешно. Днес имаше само един отбор на терена и той заслужено ни победи. Ние изобщо не бяхме тук. Начинът, по който започнахме мача... Бяхме напълно изгубени на терена. Просто трябва да се извиня на нашите фенове. Мисля, че играчите говореха достатъчно ясно и на висок глас с действията си днес. Нещо трябва да се промени. А не можеш да смениш 22-ма играчи изведнъж, нали? Гледаме към следващия мач, а след това ще имаме време да мислим и да говорим, за да решим нещата."

През миналия сезон Юнайтед завърши на рекордно ниското 15-о място във Висшата лига. Аморим призна, че отборът му не се е подобрил. "Това е нещо повече от резултат. Това е най-големият проблем в отбора. Мисля, че днес това беше много ясно. Бих искал да кажа много умни неща и много важни неща, но нямам какво да кажа. Това е и най-големият проблем - да виждаме едни и същи грешки. Наистина съжалявам за нашите фенове."

За Юнайтед предстои гостуване на Бърнли на "Олд Трафорд", след което следва паузата за националните отбори. Очаква се тогава ръководството на клуба да се срещне с Аморим, за да обсъдят бъдещето му начело на отбора. Голяма част от феновете призовават португалският специалист да бъде освободен, а съдейки по неговите думи, няма да е изненада самият той да се оттегли.

