Войната в Украйна:

Влюбен Санчо шокиращо желае да напусне Европа, за да е по-близо до приятелката си

28 август 2025, 14:40 часа 405 прочитания 0 коментара
Влюбен Санчо шокиращо желае да напусне Европа, за да е по-близо до приятелката си

Джейдън Санчо е отказал да премине в Рома заради връзката си с американска рап изпълнителка, съобщава вестник Гадзета дело Спорт в сряда. Англичанинът беше пред трансфер в италианския клуб, но се отказа от тази възможност, защото в Рим би бил далеч от певицата Съуити.

Приключи ли с европейския футбол бившата звезда на Борусия Дортмунд?

В момента крилото обмисля възможност за договор с клуб от Северна Америка, въпреки предложената му от Рома заплата в размер на 6 милиона евро. 25-годишният Санчо е собственост на Манчестър Юнайтед, но със сигурност няма да остане при "червените дяволи". Ръководството на "вълците" предлагаше 23 милиона евро за правата на бившия национал на Англия, който не е играл за "трите лъва" от 2021 година.

Джейдън Санчо

Джейдън Санчо се е запознал с рап изпълнителката Съуити през миналия декември. Голямата дистанция между двамата пречи на честите им срещи и поради тази причина футболистът желае да се премести да играе в САЩ, изключвайти напълно трансфер в европейски отбор. Крилото игра под наем в Борусия Дортмунд и Челси, а сега е обект на интерес и от турския Бешикташ.

ОЩЕ: Бъдещето на Аморим в Манчестър Юнайтед под въпрос след историческия провал в "Карабао Къп"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
Рома Манчестър Юнайтед Летен трансферен прозорец Джейдън Санчо информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес