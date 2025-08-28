Влюбен Санчо шокиращо желае да напусне Европа, за да е по-близо до приятелката си

Джейдън Санчо е отказал да премине в Рома заради връзката си с американска рап изпълнителка, съобщава вестник Гадзета дело Спорт в сряда. Англичанинът беше пред трансфер в италианския клуб, но се отказа от тази възможност, защото в Рим би бил далеч от певицата Съуити.

Приключи ли с европейския футбол бившата звезда на Борусия Дортмунд?

В момента крилото обмисля възможност за договор с клуб от Северна Америка, въпреки предложената му от Рома заплата в размер на 6 милиона евро. 25-годишният Санчо е собственост на Манчестър Юнайтед, но със сигурност няма да остане при "червените дяволи". Ръководството на "вълците" предлагаше 23 милиона евро за правата на бившия национал на Англия, който не е играл за "трите лъва" от 2021 година.

Джейдън Санчо се е запознал с рап изпълнителката Съуити през миналия декември. Голямата дистанция между двамата пречи на честите им срещи и поради тази причина футболистът желае да се премести да играе в САЩ, изключвайти напълно трансфер в европейски отбор. Крилото игра под наем в Борусия Дортмунд и Челси, а сега е обект на интерес и от турския Бешикташ.

