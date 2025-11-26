Студио Actualno:

Голово шоу в Шампионска лига: Давид Луис върна годините назад, Копенхаген победи новак (РЕЗУЛТАТИ)

26 ноември 2025, 21:53 часа 444 прочитания 0 коментара
Голово шоу в Шампионска лига: Давид Луис върна годините назад, Копенхаген победи новак (РЕЗУЛТАТИ)

На 26 ноември, сряда, в ранните мачове от Шампионска лига – Пафос срещу Монако и Копенхаген срещу Кайрат, паднаха цели 9 гола. И двата сблъсъка предложиха голово шоу, като в първият бяха отбелязани 4 от попаденията, а във втория – останалите 5. Бившият защитник на Челси, Арсенал и ПСЖ Давид Луис върна годините назад с гол за Пафос, а Кайрат се доближи до равенството с два късни гола, но все пак загуби.

Пафос 2:2 Монако

Монако поведе в гостуването си на Пафос още в 5-тата минута чрез Такуми Минамино. 13 минути по-късно бившият защитник на Арсенал, Челси и ПСЖ Давид Луис върна годините назад с гол за 1:1. Той не беше отбелязвал в Шампионската лига от 2011 година насам. В 26-тата минута Монако възстанови преднината си чрез Флориан Балогун, но въпреки доминацията си допусна изравняващо попадение. Две минути преди изтичането на редовните 90 Мохамед Салису си отбеляза автогол за крайното 2:2.

Още: Естевао победи Ямал в битката на вундеркиндите и влезе в елитния клуб на Холанд и Мбапе

Давид Луис

Копенхаген 3:2 Кайрат

Отборът от столицата на Дания държеше събитията на терена под контрол почти до самия край на мача. Копенхаген водеше с безапелационното 3:0 до 81-вата минута, когато Дастан Сатпайев върна едно попадение. Тогава Кайрат сякаш видя светлина в тунела. Байбек отбеляза втори гол за казахстанците в 90-тата минута, но вече беше твърде късно и те не успяха да спечелят точка от този двубой. Крайният резултат беше 3:2 за Копенхаген.

Още: "Може би прекалих": Гуардиола направи абсурден ход, който "изяде главата" и на Арне Слот

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Монако Шампионска лига Копенхаген Давид Луис Пафос
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес