Голово шоу в Шампионска лига: Давид Луис върна годините назад, Копенхаген победи новак (РЕЗУЛТАТИ)

На 26 ноември, сряда, в ранните мачове от Шампионска лига – Пафос срещу Монако и Копенхаген срещу Кайрат, паднаха цели 9 гола. И двата сблъсъка предложиха голово шоу, като в първият бяха отбелязани 4 от попаденията, а във втория – останалите 5. Бившият защитник на Челси, Арсенал и ПСЖ Давид Луис върна годините назад с гол за Пафос, а Кайрат се доближи до равенството с два късни гола, но все пак загуби.

Пафос 2:2 Монако

Монако поведе в гостуването си на Пафос още в 5-тата минута чрез Такуми Минамино. 13 минути по-късно бившият защитник на Арсенал, Челси и ПСЖ Давид Луис върна годините назад с гол за 1:1. Той не беше отбелязвал в Шампионската лига от 2011 година насам. В 26-тата минута Монако възстанови преднината си чрез Флориан Балогун, но въпреки доминацията си допусна изравняващо попадение. Две минути преди изтичането на редовните 90 Мохамед Салису си отбеляза автогол за крайното 2:2.

Копенхаген 3:2 Кайрат

Отборът от столицата на Дания държеше събитията на терена под контрол почти до самия край на мача. Копенхаген водеше с безапелационното 3:0 до 81-вата минута, когато Дастан Сатпайев върна едно попадение. Тогава Кайрат сякаш видя светлина в тунела. Байбек отбеляза втори гол за казахстанците в 90-тата минута, но вече беше твърде късно и те не успяха да спечелят точка от този двубой. Крайният резултат беше 3:2 за Копенхаген.

