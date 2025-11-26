"Може би прекалих": Гуардиола направи абсурден ход, който "изяде главата" и на Арне Слот

Пеп Гуардиола отпразнува 100-ния си мач начело на Манчестър Сити в Шампионската лига във вторник, но в крайна сметка Байер Леверкузен и неговите фенове бяха тези, които празнуваха след края на мача. Отборът от Бундеслигата очакваше трудна вечер след закъснялото си пристигане в Англия, но в крайна сметка постигна запомняща се победа с 2:0, която остави Гуардиола в шок в този важен момент за "небесносините".

Гуардиола направи цели 10 промени в стартовия си състав за Шампионска лига

Испанецът заяви на пресконференцията преди мача в понеделник, че за него и Сити е имало „повече разочарования, отколкото добри моменти“ в елитната европейска клубна надпревара и това беше поредният такъв момент. Загубата беше самонанесена – Гуардиола направи 10 промени в стартовия си състав спрямо отбора, загубил в събота от Нюкасъл. А решението му се обърна срещу него.

"Трябва да го приема", каза Гуардиола пред TNT Sport за критиките към броя на промените в стартовия състав. "Ако бяхме спечелили, нямаше да е проблем, но сега трябва да приема, че може би са много", добави още той. "Винаги съм вярвал в дългия сезон и че всички трябва да участват, но може би беше прекалено. Те играха, за да не правят грешки, вместо да правят това, което трябваше да правим", коментира испанецът.

"Не беше представянето, което очаквахме. Поемам пълна отговорност. Пропуснахме нещо. Пропуснахме невероятна възможност и сега трябва да се борим в следващите мачове", заяви Гуардиола. Неговият колега от Байер Леверкузен Каспер Хюлманд пък заяви: "Програмата е много натоварена за всички отбори. Нормалната ротация (брой смени) за отбор от Шампионската лига е 5,5 играчи, но независимо кого пуснат на терена, това е отбор с високо качество."

Всъщност Гуардиола повтори абсурден ход на колегата си от Ливърпул Арне Слот, който изхвърли "червените" от Купата на Лигата с изцяло променен състав с резерви и млади футболисти срещу Кристъл Палас по-рано през сезона.

