Любопитно:

ПСЖ иска да отмъкне без пари един от най-силните защитници в световния футбол

12 ноември 2025, 13:30 часа 474 прочитания 0 коментара
ПСЖ иска да отмъкне без пари един от най-силните защитници в световния футбол

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен има интерес към един от най-силните защитници в световния футбол - Дайо Упамекано от Байерн Мюнхен, твърди RMC Sport. Централният защитник на баварците се намира в последната година от своя контракт и на този етап не е подновил договора си с клуба от Мюнхен. А в ПСЖ обмислят да стартират преговори с играча, за да го убедят да се присъедини към тях като свободен агент през следващото лято.

ПСЖ проявява интерес към Дайо Упамекано от Байерн Мюнхен

27-годишният Упамекано е основен футболист на Байерн Мюнхен от идването си от РБ Лайпциг през 2021 г. На "Парк де Пренс" проучват ситуацията дали Упамекано смята да подновява договора си с Байерн. Ако го направи, то парижани ще оттеглят интереса си и няма да влизат в преговори с него. Иначе през този сезон Упамекано има 15 мача за Байерн, като са му показани и четири жълти картона.

Още: Невероятната статистика след мач №1 000 за Гуардиола: над 70% победи и трофей на всеки няколко мача

Дайо Упамекано

Трябва да се припомни, че през 2021-ва Упамекано бе желан и от други европейски грандове, включително и от Ливърпул, но той предпочете да остане в немския футбол. В ПСЖ пък имат наблюдения върху играта на Упакемано и от срещата между двата тима в Шампионска лига, спечелена от баварците с 2:1 като гости. Тогава Упамекано игра цял мач, а в центъра на отбраната на ПСЖ действаха Маркиньос и Пачо.

Още: Звездите на ПСЖ се изпочупиха след загубата от Байерн: 4-ма титуляри са в лазарета

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Байерн Мюнхен ПСЖ зимен трансферен прозорец Дайот Упамекано
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес