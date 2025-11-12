ПСЖ иска да отмъкне без пари един от най-силните защитници в световния футбол

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен има интерес към един от най-силните защитници в световния футбол - Дайо Упамекано от Байерн Мюнхен, твърди RMC Sport. Централният защитник на баварците се намира в последната година от своя контракт и на този етап не е подновил договора си с клуба от Мюнхен. А в ПСЖ обмислят да стартират преговори с играча, за да го убедят да се присъедини към тях като свободен агент през следващото лято.

ПСЖ проявява интерес към Дайо Упамекано от Байерн Мюнхен

27-годишният Упамекано е основен футболист на Байерн Мюнхен от идването си от РБ Лайпциг през 2021 г. На "Парк де Пренс" проучват ситуацията дали Упамекано смята да подновява договора си с Байерн. Ако го направи, то парижани ще оттеглят интереса си и няма да влизат в преговори с него. Иначе през този сезон Упамекано има 15 мача за Байерн, като са му показани и четири жълти картона.

Трябва да се припомни, че през 2021-ва Упамекано бе желан и от други европейски грандове, включително и от Ливърпул, но той предпочете да остане в немския футбол. В ПСЖ пък имат наблюдения върху играта на Упакемано и от срещата между двата тима в Шампионска лига, спечелена от баварците с 2:1 като гости. Тогава Упамекано игра цял мач, а в центъра на отбраната на ПСЖ действаха Маркиньос и Пачо.

