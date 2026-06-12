Първи обрат на 23-тото световно първенство по футбол - направи го Южна Корея срещу Чехия (ВИДЕО)

Южна Корея направи сериозна крачка към класиране в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, след като по запомнящ се начин обърна Чехия във втория мач от Група А на турнира.

През първото полувреме Южна Корея беше доста по-активна – звездата на корейците Хюн-Мин Сон нанесе цели 5 удара към вратата на Чехия, докато звездата в нападението на чехите Патрик Шик имаше само 7 докосвания до топката. Гол обаче не падна. А в самото начало на второто полувреме корейците с двойно подаване излязоха на стрелкова позиция, обаче чешкият вратар направи двойно спасяване. Буквално 5-6 минути по-късно Сон излезе сам срещу Ковач, но под ъгъл и вратарят успя да стигне до нападателя без да му дава възможност да го преодолее.

Когато не вкарваш, ще ти вкарат – в 58-та минута Чехия откри резултата. Голът падна след статично положение – чешкият капитан Ладислав Крейчи го вкара с глава след много мощен скок, с който засече хвърляне от тъч. Това беше пети пореден гол на Чехия след статично положение.

GOOOAAALLL CZECH REPUBLIC WITH THE FIRST GOAL

South korea 0:1 czech republic pic.twitter.com/yTMtcla0ls — ❄️ (@bikinibottom189) June 12, 2026

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Явно това трябваше на корейците и само 8 минути по-късно Южна Корея изравни -1:1. Попадението дойде след красив извеждащ пас през цялата защита на Чехия, като Хуанг Ин-Бом спря топката със завъртане и елегантно прехвърли чешкия вратар.

Десетина минути по-късно Томаш Соучек за втори път вкара топката в мрежата на южнокорейците – пак с глава, пак след статично положение, центриране от фаул, но голът беше отменен заради засада. А буквално минута-две по-късно Южна Корея вкара редовен втори гол след контраатака и пресечка от близко разстояние на О Хюн-Гю – 2:1. Голмайсторът влезе като резерва на голямата звезда Хюн-мин Сон.

Драмата стана пълна, след като пак 2 минути по-късно Адам Хложек беше спрян от корейския вратар почти на самата голлиния. Чехия натисна до края на мача, но повече чисти положения нямаше.

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