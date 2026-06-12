Войната в Украйна:

Първи обрат на 23-тото световно първенство по футбол - направи го Южна Корея срещу Чехия (ВИДЕО)

12 юни 2026, 6:55 часа 535 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Първи обрат на 23-тото световно първенство по футбол - направи го Южна Корея срещу Чехия (ВИДЕО)

Южна Корея направи сериозна крачка към класиране в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, след като по запомнящ се начин обърна Чехия във втория мач от Група А на турнира.

През първото полувреме Южна Корея беше доста по-активна – звездата на корейците Хюн-Мин Сон нанесе цели 5 удара към вратата на Чехия, докато звездата в нападението на чехите Патрик Шик имаше само 7 докосвания до топката. Гол обаче не падна. А в самото начало на второто полувреме корейците с двойно подаване излязоха на стрелкова позиция, обаче чешкият вратар направи двойно спасяване. Буквално 5-6 минути по-късно Сон излезе сам срещу Ковач, но под ъгъл и вратарят успя да стигне до нападателя без да му дава възможност да го преодолее.

Когато не вкарваш, ще ти вкарат – в 58-та минута Чехия откри резултата. Голът падна след статично положение – чешкият капитан Ладислав Крейчи го вкара с глава след много мощен скок, с който засече хвърляне от тъч. Това беше пети пореден гол на Чехия след статично положение.

Още: Програма на мачовете на Световното първенство днес - 12.06.2026

Явно това трябваше на корейците и само 8 минути по-късно Южна Корея изравни -1:1. Попадението дойде след красив извеждащ пас през цялата защита на Чехия, като Хуанг Ин-Бом спря топката със завъртане и елегантно прехвърли чешкия вратар.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Десетина минути по-късно Томаш Соучек за втори път вкара топката в мрежата на южнокорейците – пак с глава, пак след статично положение, центриране от фаул, но голът беше отменен заради засада. А буквално минута-две по-късно Южна Корея вкара редовен втори гол след контраатака и пресечка от близко разстояние на О Хюн-Гю – 2:1. Голмайсторът влезе като резерва на голямата звезда Хюн-мин Сон.

Драмата стана пълна, след като пак 2 минути по-късно Адам Хложек беше спрян от корейския вратар почти на самата голлиния. Чехия натисна до края на мача, но повече чисти положения нямаше.

Още: Лудница на старта на Мондиал 2026! 3 червени картона и абсурдни решения в мач с малко футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чехия отбор Световно първенство по футбол 2026 Южна Корея отбор
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес