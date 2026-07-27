Двоен удар: Реал Мадрид взе суперзвезда и прецака трансфер на Браселона

От Реал Мадрид могат да бъдат доволни от работата, която свършиха на трансферния пазар до този момент. Те вече си осигуриха няколко нови попълнения, като последното от тях се очертава да бъде Кот д'Ивоарското крило на РБ Лайпциг Ян Диоманде. А освен, че ще привлекат една от младите звезди на световния футбол, нарочно или не, "белите" могат да опропастят трансфер на вечния противник Барселона.

Реал Мадрид ще привлече Ян Диоманде

С оглед несигурността около бъдещето на Винисиус Жуниро, който може да премине в английския шампион Арсенал, от Реал Мадрид решиха да купят Ян Диоманде. Само на 19 години, той вече е една от суперзвездите на световния футбол, а "кралете" ще дадат над 100 милиона евро на РБ Лайпциг за услугите му. През последния сезон Диоманде записа 33 мача в Бундеслигата, в които вкара 12 гола и даде 9 асистенции. Той ще бъде ценен кадър на "Сантиаго Бернабеу", тъй като може да играе силно и по двете крила.

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Трнсферът на Диоманде в Реал Мадрид прецаква Барселона

Но с привличането на Ян Диоманде, Реал Мадрид може да опропасти трансфер на вечния си съперник Барселона. Каталунците плнанират да привлекат нападателя Фасник Аслани от Хофенхайм. Но ако Диоманде отиде в Реал Мадрид, РБ Лайпциг ще се насочи именно към Аслани за заместник на Кот д'Ивоарското крило. Косовският национал също направи впечатляващ сезон, като в 35 мача във всички турнири вкара 11 гола и даде 10 асистенции. Според информациите, от Хофенхайм ще искат 50 милиона евро за услугите му.

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