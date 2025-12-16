Любопитно:

Легенда на Реал Мадрид може да се завърне в Ла Лига, малко след като напусна „кралете“

Голямата легенда на Реал Мадрид Раул Гонсалес Бланко е сред имената на потенциални нови треньори на Реал Сосиедад. „Бялата“ легенда доскоро водеше втория отбор на „кралете“. Сосиедад се раздели с треньора си Серхио Франсиско и негов заместник до края на полусезона ще бъде Йон Ансотеги. Той ще води клуба в мача за Купата на Краля срещу Елденсе и в срещата от Ла Лига срещу Леванте. След коледната пауза „ла реал“ ще си има нов треньор.

Засега Раул е само мечта за Реал Сосиедад, но всичко е възможно

Новината за възможността именно Раул да поеме поста на старши треньор се появи в Испания през последните няколко часа. Той в момента е безработен, но ръководството на Реал Сосиедад го харесва много. До момента официални преговори не са водени между двете страни и Раул остава само мечтана възможност. Въпреки че има индикации новият треньор най-вероятно да бъде чужденец, крайно решене все още не е взето и Бланко може да се окаже начело на Сосиедад догодина.

Реал Сосиедад

Сред кандидатите за нов треньор личат имената на Матерацо, Розе, Мота и други

Списъкът с потенциални нови треньори е дълъг и постоянно се мени, но в него се отличават някои интересни имена. Пелегрино Матарацо, който е смятан за фаворит, Марко Розе, който е имал и предишни контакти с клуба, Тиаго Мота, който има много потенциал и желание да се завърне в големия футбол и Гарсия Пимента, с когото също са водени разговори. В момента няма нищо сигурно освен това, че новият треньор ще дебютира след зимната пауза. Това може да се случи в 1/8-филания сблъсък за Купата на Краля, ако Реал Сосиедад се класира, или в домакинството на Атлетико Мадрид в Ла Лига.

Николай Илиев
