Роналдо призна: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Един от най-великите футболисти в историята на футбола Кристиано Роналдо призна, че неговото семейство го съветва да спре с футбола. Те вярват, че той е направил всичко и не разбират защо продължава да играе и да преследва историческата граница от 1000 гола. Португалецът обаче е убеден, че все още прави добри неща на терена и помага както на клубния си тим Ал Насър, така и на националния отбор на Португалия, с който ще атакува световната титла на Мондиал 2026.

Роналдо не мисли да спира - иска да стигне 1000 гола и да спечели световна титла с Португалия

"Трябва да мислим за настоящето, мач за мач. Очевидно, нашата цел е да отидем на Мондиал 2026 и да го спечелим, но трябва да подхождаме към всичко стъпка по стъпка. Сега имаме тези два мача и, както каза треньорът Роберто Мартинес, трябва да се насладим на момента. Играем у дома, пред нашата публика, и знаем, че когато играем у дома, сме доста силни", сподели Кристиано Роналдо на галавечерта "Portugal Football Globes", където бе отличен за приноса му в играта.

Още: Легенда на Юнайтед призна за проблеми с алкохола и отрече слух за Роналдо

"Хората, особено от моето семейство, казват: „Време е да спреш. Вече си направил всичко. Защо искаш да вкараш хиляда гола?“ Но аз не мисля така. Мисля, че все още правя добри неща, помагам на моя клуб и на националния отбор и защо да не продължа? Сигурен съм, че когато приключа, ще си тръгна удовлетворен, защото дадох всичко от себе си. Знам, че нямам много години пред себе си, но малкото, което имам, се опитвам да му се насладя максимално", каза още Кристиано.

Още: Роналдо вкара отново! Колко гола му остават до заветните 1000?