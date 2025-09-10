Войната в Украйна:

Роналдо вкара отново! Колко гола му остават до заветните 1000?

10 септември 2025, 10:57 часа 496 прочитания 0 коментара
Португалия победи Унгария с 3:2 след драматичен мач в Будапеща. „Мореплавателите“ първи допуснаха гол в срещата, но 15 минути по-късно изравниха чрез Бернардо Силва. Малко преди да изтече 60-ата минута, Кристиано Роналдо направи обрата пълен с гол от дузпа. Но „маджарите“ не се предадоха и шест минути преди края на редовните 90 вдигнаха напрежението с гол за 2:2. Драмата в срещата стигна нови висини, след като на Жоао Кансело му отне само две минути да вкара победното попадение.

Кристиано е само на 57 гола от мечтаните 1000

Това беше мач от втория кръг на световните квалификации от група „F“. След него селекцията на Португалия има четири точки, а тази на Унгария - само две. Но фокусът със сигурност пада върху гола на Роналдо. За португалската суперзвезда той беше под номер 943. Макар и от дузпа, пак се брои. За статистиката няма значение – независимо какъв е голът, той не е с нищо по-незначителен от другите.

Кристиано Роналдо

За никого не е тайна, че Кристиано Роналдо се е съсредоточил върху статистиката. С непримиримия си дух на победител, той е хвърлил око на рекорд, за който едва ли някой някога си е помислял, че може да бъде постигнат. А именно - да вкара 1000 гола в официални двубои. За момента Роналдо е на прав път, като рядко записва мач без попадение, независимо дали е за клубния му отбор Ал-Насър или националната селекция на Португалия.

Николай Илиев
