Украйна отново атакува Таганрог, удари и окупираната Луганска област (ВИДЕО)

Експлозии разтърсиха руския град Таганрог, съобщават социалните мрежи. Руската противовъздушна отбрана е в действие. Според данни на губернатора на Ростов, силите на противовъздушната отбрана са отразили въздушната атака на безпилотни летателни апарати над Таганрог и Неклиновския район.

Explosions reported in Taganrog, Russia. Russian air defense is active. Yesterday, Ukraine also attacked Taganrog and hit an aircraft plant plus two aircraft. pic.twitter.com/OE2C9LAgs7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025

Припомняме, че в понеделник при украински удар пак в Таганрог бяха унищожени руски радарен самолет А-60 и руски военнотранспортен самолет Ил-76 в самолетния завод "Бериев". Видеокадри в Телеграм ясно показаха удара и вторичен взрив на самолета - Още: Киев пак гори, но Украйна подпали завода за най-скъпите руски военни самолети (ВИДЕО)

🔥 Madyar published the "colors of the night" over Russia carried out by the SBS Birds together with the SSO, SBU, HUR, SBGS, and other components of Ukraine’s deep-strike system.



The "Beriev" aviation repair plant (TANTK, Taganrog, Rostov region) with A-50 long-range radar… pic.twitter.com/pGYaliLslJ — WarTranslated (@wartranslated) November 25, 2025

А-50 "Бериев" (АУАКС по класификацията на НАТО) осигурява радарно покритие и координация за щурмова авиация в рамките на няколкостотин километра. Такива машини Украйна вече унищожи в хода на войната, за последно при операция "Паяжина", а те са много малко. Счита се, че преди старта на пълномащабната война в Украйна тези самолети са били едноцифрен брой (по-точно 9 и то не всичките годни за оперативна дейност), като украинците поразиха 4 от тях – Още: 660 млн. долара са изгорени: Два от най-скъпите руски военни самолети са аут заради операция "Паяжина" - Още: 660 млн. долара са изгорени: Два от най-скъпите руски военни самолети са аут заради операция "Паяжина"

Иначе кадрите с горящия самолет са от военното летище "Таганрог-Южни" - това е изпитателен полигон на авиационния завод "Бериев". В украински мониторингови канали има твърдения, че не става въпрос за атака с дронове, а за удар с украинските ракети "Нептун":

Significant damage after strikes on Taganrog hit the grounds of a major aerospace research and production facility. pic.twitter.com/JI9fmV751x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2025

Появиха се обаче сателитни снимки, които показват, че изглежда не един А-50 е унищожен, а други самолети - поне един А-60, както и още един самолет, за който има различни версии какъв е, научете: Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)

Украинската атака е убила и трима души според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар. Обаче в Новоросийск, където също имаше украинска въздушна атака, изглежда руска ПВО ракета, вероятно от комплекс С-300/С-400, е ударила жилищна сграда в града. Има видеокадри, които ясно показват удара и от тях може да се направи заключението, че става въпрос точно за "приятелски огън".

Погрешно първоначално се появи информация, че видеокадрите са от Геленджик. Украинският генщаб съобщи, че по предварителни данни оборудване за товарене и разтоварване на петрол на танкери е поразено от украинската атака и е понесло щети - защото пак е ударен петролният терминал "Шесхарис", след като предната седмица беше оповестено, че спрелият за няколко дни износ на руски петрол от Новоросийск е възобновен, макар че излязоха данни, че не е изцяло подновен. Генщабът на Украйна добавя и, че има предварителна информация за поразена руска установка С-400:

Russian air defense struck a high-rise in Gelendzhik while attempting to intercept Ukrainian drones. pic.twitter.com/sidLotF4Rq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025

Атаки и в окупираната Луганска област

Тази вечер в Новоайдар, Луганска област, бе ударена и електропреносната подстанция „Новоайдарска“ с напрежение 110 kV. В резултат на украинския удар части от окупираната територия са останали без електроенергия.

Съобщава се за експлозии и над окупираната Макиевка в Луганск. Руските канали за наблюдение съобщават за голяма активност на украински (реактивни) безпилотни летателни апарати над окупираните територии.

Explosions reported over occupied Makiivka, and occupied Luhansk. Russian monitoring channels report lots of Ukrainian (jet) UAV activity over occupied territories. pic.twitter.com/IhcPUOt5KH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025