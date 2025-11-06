От кошмара Костадинов и "Господ е българин!" до историческа първа световна титла: Ренесансът на френския футбол

274 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

17 ноември, 1993 година. Париж. Емил Костадинов се превръща в кошмар за френския футбол, а коментаторът Николай Колев – Мичмана, произнася емблематичната реплика: "Господ е българин!“, в ефира на Българската национална телевизия, когато в последната минута на мача Костадинов вкарва победния гол във вратата на Бернар Лама. България побеждава "пелите" с 2:1 и се класира за Мондиал'94, докато французите пропускат големия форум.

Първата световна титла на Франция

Само 4 години по-късно обаче на домашното си световно първенство Франция стъпва на световния връх. На 12 юли 1998-а Зинедин Зидан и компания разгромяват Бразилия с 3:0, за да завоюват историческа първа световна титла за страната си. Денят ще бъде запомнен и с мистерията за Роналдо Феномена (подробности четете в линка).

Реформите

След нокаута на "Парк де Пренс" Франция взима спешни мерки за футболна реформа. Селекционерът Жерар Улие е заменен от помощника му Еме Жаке, който уж е само временно решение, но след една победа над Италия в Неапол в началото на 1994 г. остава за постоянно на треньорския пост. Постепенно от състава на Франция се оттеглят "старите кучета" Жан-Пиер Папен, Ерик Кантона, Давид Жинола, а Жаке започва да налага новите таланти Зидан, Джоркаеф, Тюрам.

Обновеният състав засвидетелства класата си, достигайки полуфиналите на Евро 1996, където губи с 5–6 след дузпи от Чехия. "Петлите" обаче доказват, че са готови за домашния Мондиал. Следват нови промени в тима. Под рамките на вратата Фабиен Бартез заменя Бернар Лама сред титулярите. Рейнал Педрос губи мястото си в халфовата линия, а Патрис Локо не попада в състава за световното за сметка на голаджията на Оксер Стефан Гиварш.

Французите започват много силно в групата си, където разгромяват Южна Африка и Саудитска Арабия съответно с 3:0 и 4:0. Домакините надделяват и с 2:1 над Дания, за да си осигурят лидерска позиция. В елиминационната фаза вече е време за характер. "Златен гол" на Блан в продълженията измъква "петлите" срещу Парагвай.

На 1/4 финалите Франция отново се измъчва, този път срещу Италия. Двата гранда не успяват да се победят в редовното време и в продълженията, завършвайки 0:0. В крайна сметка се стига до дузпи. Пропуските на Албертини и Ди Биаджо за "Скуадра Адзура" от бялата точка лишават отбора от продължаване напред и в крайна сметка Франция триумфира след победа с 4:3 при дузпите.

На 1/2-финала срещу Хърватия Зидан и компания инкасират попадение от Давод Шукер, но два гола на защитника Лилиян Тюрам пращат в екстаз феновете по трибуните. Следва "златният" 12 юли - финал срещу звездния тим на Бразилия. Французите стартира много силно мача. Натискът дава резултат в 27-ата минута, когато Зидан засича центриране за 1:0. Упражнението се повтаря в края на полувремето. Зизу удвоява аванса на страната си.

Следват пропуски и от двете страни. В 68-ата минута Десаи влиза грубо в краката на Кафу, за което е санкциониран с червен картон. Останалите 10 възпитаници на Жаке хвърлят всички сили да бранят преднината си. В добавеното време Пти вкарва за 3:0. Франция е световен шампион за пръв път в историята си!

Автор: Джем Юмеров

