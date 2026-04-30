След 9-головото шоу: Скромните Атлетико и Арсенал оставиха всичко за реванша

Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1:1 в първи мач от полуфиналите на Шампионската лига.

Срещата стартира в спокойно темпо. В шестата минута Инкапие засече центриране на Мадуеке, но не намери целта. Малко по-късно Алварес принуди Рая да демонстрира рефлекса си с хубав изстрел. Арсенал отвърна с контраатака, при която опасен удар на Йодегор бе блокиран от Кардосо. В следващите минути Алварес и Мадуеке изтърваха по един шанс.

Към края на първата част Субименди извде Гьокереш, който бе фаулиран от Ханцко в наказателното поле. Главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби шведът, който откри резултата. След почивката Атлетико Мадрид излезе пределно мотивиран. Луукман пропусна сам срещу Рая, а при добавката и Гризман изтърва. Логичното се случи - гол падна от дузпа за игра с ръка на Уайт. Точен бе Алварес.

"Дюшекчиите" продължиха да натискат. Гризман уцели греда с труден шут. Рая трябваше да се намесва и при опит на Луукам от изгодна позиция.

Четири минути след това Макели даде втора дузпа за Арсенал. Еберечи Езе стигна пръв до топката в наказателното поле и имаше лек контакт с Ханцко. ВАР обаче отново се намеси в ущърб на "топчиите" и 11-метровият наказателен удар бе отменен.

