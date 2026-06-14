България – Сърбия: Кога и къде да гледаме балканското дерби във волейболната Лига на нациите?

Националният отбор по волейбол на България за мъже продължава участието си в турнира Лига на нациите. До момента тимът ни се представя на доста добро ниво като записа две победи и едно поражение. Днес момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу добре познат съперник – състава на Сърбия. Двубоят обещава да бъде истинско зрелище, което ще определи кой е новият крал на Балканите.

България – Сърбия: Начален час и ТВ

В първия си мач в Лигата на нациите България отстъпи с 1:3 пред отбора на Белгия. След това обаче „лъвовете“ записаха две поредни победи. Алекс Николов и компания победиха първо Иран с 3:0, а след това се наложиха над Аржентина с 3:1.

Сърбите също са с актив от 2 победи и едно поражение. В първите си два двубоя комшиите победиха Аржентина и Белгия с по 3:1, но в последния си мач отстъпиха пред състава на Бразилия с 0:3.

В колко часа започва мачът между България и Сърбия?

Двубоят между България и Сърбия е насрочен за тази вечер като ще започне в 20:30 часа българско време. Срещата, която е от група 2 на Лигата на нациите, ще се състои в зала „Нилсон Нелсон“ в столицата на Бразилия.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Сърбия?

Мачът между България и Сърбия ще бъде предаван у нас. Той обаче ще бъде излъчен единствено в канала Max One. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Acutalno.com.

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