Спорт:

България – Сърбия: Кога и къде да гледаме балканското дерби във волейболната Лига на нациите?

14 юни 2026, 16:03 часа 1085 прочитания 0 коментара
Снимка: bvf.bg
България – Сърбия: Кога и къде да гледаме балканското дерби във волейболната Лига на нациите?

Националният отбор по волейбол на България за мъже продължава участието си в турнира Лига на нациите. До момента тимът ни се представя на доста добро ниво като записа две победи и едно поражение. Днес момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще се изправят срещу добре познат съперник – състава на Сърбия. Двубоят обещава да бъде истинско зрелище, което ще определи кой е новият крал на Балканите.

България – Сърбия: Начален час и ТВ

В първия си мач в Лигата на нациите България отстъпи с 1:3 пред отбора на Белгия. След това обаче „лъвовете“ записаха две поредни победи. Алекс Николов и компания победиха първо Иран с 3:0, а след това се наложиха над Аржентина с 3:1.

Сърбите също са с актив от 2 победи и едно поражение. В първите си два двубоя комшиите победиха Аржентина и Белгия с по 3:1, но в последния си мач отстъпиха пред състава на Бразилия с 0:3.

Национален отбор по волейбол на България

В колко часа започва мачът между България и Сърбия?

Двубоят между България и Сърбия е насрочен за тази вечер като ще започне в 20:30 часа българско време. Срещата, която е от група 2 на Лигата на нациите, ще се състои в зала „Нилсон Нелсон“ в столицата на Бразилия.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Сърбия?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачът между България и Сърбия ще бъде предаван у нас. Той обаче ще бъде излъчен единствено в канала Max One. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Acutalno.com.

ОЩЕ: България с впечатляваща победа в Лигата на нациите - подчини Аржентина и направи важна крачка в турнира!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес