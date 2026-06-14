Църковен празник на 15 юни: НЕ правете това утре, привлича бедност

Утре, 15 юни, е празникът на свети пророк Амос в православния календар. Според народния календар на този ден се пада Видовден по стар стил, а по нов стил паразник се пада на 28 юни.

Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре, според народните и църковните вярвания.

Църковен празник на 15 юни

Роден в село Текоа, Амос се препитавал като пастир. По-късно пророкът заявява, че Бог го е призовал на служение, за да предава Словото Господне с прости думи. Той пророкувал по време на управлението на Йеровоам II в Израелското царство и на Озия в Юдея. Той произнасял пророчествата си предимно пред живеещите в град Ветил, главното светилище на израилтяните. Появата му силно възмутила първосвещениците и благородниците. Заради това бил заловен и измъчван. По-късно бил убит по заповед на царя.

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Традиции, обичаи, забрани и поличби на 15 юни

Какво не бива да правите утре? В народната традиция 15 юни се смята за опасен и нестабилен ден, свързан с мощната енергия на промяната. Според народните вярвания, 15 юни се смята за ден със сложна енергия – той се свързва с непредсказуемост и повишен риск от проблеми, а на хората се препоръчва да бъдат особено внимателни.

Вярвало се е, че на този ден човек категорично не бива да отказва милостиня – дори най-малкото скъперничество може да доведе до загуба на богатство или дори до бедност.

Основната забрана за деня се отнася до парите и богатството: отказът от даване на милостиня и проявяването на алчност на този ден е лоша поличба. Според народните вярвания, стиснатостта на този ден се връща като бумеранг и човек рискува да се сблъска с бедност. Вярва се, че колкото по-щедро давате в утрешния ден, толкова повече ще получите в замяна.

Други предупреждения включват да не плувате във водни басейни и да не ходите сами в гората. Изхвърлянето на храна също е забранено, тъй като, според народните вярвания, това би довело до глад.

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Какво можете да правите утре? Деня на Св. Амос се счита за идеален за грижа за дома и земята: трябва да отделите време за почистване, подредба на дома, изпълнението на домакински задължения, поправяне на счупени или повредени неща, както и за извършване на ремонти.

Но според традициите на Видовден, на 15 юни се забранява работа у дома и в градината. Вярва се, че ако се работи на нивата, това ще доведе до бури и градушки. В народната традиция този ден е тясно преплетен с покровителството на добитъка, затова хората се молят за здравето на животните си. Вярвало се е, че всяко добро дело, извършено през това време, ще бъде възнаградено стократно.

Видовден се свързва с възмездието - вярва се, че на този ден всеки получава заслуженото си и наказание за извършените от него злини. Най-важните обичаи за деня е посрещането на изгрева на слънцето - вярва се, че това дарява здраве и щастие.

На Видовден момите и слепите хора е добре да измият лицата си с росата от растенията. Вярва се, че момите ще станат по-красиви, а слепите хора може да излекуват недъга си.

На този ден Църквата ни напомня за важността на духовната чистота и призовава да избягваме кавги, клевети, завист, униние и отказ да помогнем на нуждаещите се.

Предците ни са използвали поличбите, свързани с този ден, за гадания на времето и реколтата. Обилната роса сутрин означава богата реколта. Облачното или дъждовно време е знак за горещо лято и топла есен. Ако небето при залез слънце е оцветено в алено - следващите дни ще бъдат успешни за риболов. Ако сутринта по тревата има много роса - лятото обещава да бъде плодородно.

Вярва се, че ако времето е лошо на този ден, това означава, че предстои горещо лято и мека есен.

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