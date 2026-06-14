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От ЦСКА се похвалиха: Над 10 000 „армейци“ се сдобиха с новата фен карта!

14 юни 2026, 17:26 часа 715 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От ЦСКА се похвалиха: Над 10 000 „армейци“ се сдобиха с новата фен карта!

Ръководството на ЦСКА обяви чрез публикация в социалните мрежи, че вече над 10 000 фенове на тима се сдобили с фен карти. На този етап това е бройката от фенове, които ще имат право да гледат мач на новия стадион в Борисовата градина.

Регистрацията продължава

„ЦСКА е огромна емоция, любов и страст! ЦСКА сте вие – великата червена общност! Доказахте го за пореден път – за безпрецедетно кратко време 10 000 армейци от всички краища на България вече се сдобиха с новата ни фен карта, която ще ни върне там, където принадлежим – стадион „Българска армия“!”.

„Фен карта № 10 000 на ЦСКА е собственост на Алисия Кирякова, която се регистрира заедно със семейството си във Варна, където през този уикенд (както и в Русе) нашите мобилни екипи посрещат всички армейски фенове от града и региона. Благодарим на всички за интереса и търпението!”.

„Очарователната Алисия бе изненадана със специални подаръци – футболна топка с автографи на футболистите на ЦСКА, както и посещение на клубната база в Панчарево, където ще има възможност да се срещне с треньорския щаб и любимите си футболни герои! Националната ни обиколка продължава, а интересът към фен картата не спира да расте! Без почивен ден работи и пунктът за регистрация пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ (8:00-19:30 ч.)”, написаха от „Армията” в социалните мрежи.

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ЦСКА фенове на ЦСКА стадион Българска армия
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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