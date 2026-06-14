Никола Цолов: Работим страшно много, стратегията е да събираме точки и да не рискуваме!

Българският пилот Никола Цолов направи изключително състезание на пистата Каталуния край Барселона, където завърши на второ място и донесе важен подиум за своя отбор Кампос Рейсинг. Веднага след успешния финал сънародникът ни сподели първите си впечатления от тежката надпревара, стратегическия избор на екипа и предизвикателствата зад кулисите. Българинът разкри как се е стигнало до решението за алтернативната стратегия с твърдите гуми, която криеше сериозни рискове по време на неделното каране.

Никола Цолов очаква с нетърпение следващото съзтезание

P2 and the new championship leader 🥈🏆



A super Sunday for Nikola Tsolov 🙌#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/ntgOkFNteU — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

„Тя наистина има много рискове, в зависимост от това дали ще има safety car или не. Гледахме статистиките от предишните години, че никога алтернативната стратегия не е била провалена от гледна точка на safety car. И знаехме, че може за перви път да е тази година, но аз се събудих с чувството сутринта, че това е правилното решение, да стартираме на твърдите гуми. Това и направихме. И в крайна сметка вярвам, че нямахме темпото днес, но успяхме да завършим втори, което... такива уикенди просто трябва да трупаме точки. И съм много благодарен, че съдбата беше с нас и всичко вървеше гладко“, коментира Цолов.

Пилотът обърна специално внимание и на огромния труд, който полага заедно с екипа си, за да постига тези постоянни резултати на пистата.

P2 and the new championship leader 🥈🏆



A super Sunday for Nikola Tsolov 🙌#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/ntgOkFNteU — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

„Предизвикателствата винаги са много и най-вече извън това, което се вижда на камерите. Наистина работата, която полагаме в последните няколко месеца, е, вярвам, повече от всеки, който кара в шампионата. Работя усилено абсолютно всеки ден към това да се подобрявам. Работата ми със симулатора много се подобри, което показва вече резултатите. И мисля, че от Монако имаме друга стратегия ментално – да събираме точки и да не рискуваме прекалено много, което е много видимо в момента и за мен това е най-важното. Така че трудностите в това състезание просто бяха, че нямахме достатъчно темпо. Мисля, че генерално колата не беше достатъчно бърза този уикенд. Вчера имахме трудности, които се радвам, че оправихме днес. И честно казано, направихме стъпка напред, за което съм благодарен много на отбора. Те успяха да анализират добре нещата и да, това просто го вземаме за следващата част от сезона“, допълни българският талант.

След две седмици предстои следващото предизвикателство в календара, което ще бъде на пистата Ред Бул Ринг в Австрия, където Цолов традиционно се чувства отлично.

„Пистата в Ред Бул Ринг винаги е с добри отношения към мен, честно казано. И атмосферата там е уникална, наистина в планините, природата е много приятна, което на мен ми предоставя това спокойствие и добра насока ментално към уикенда. И исторически отборът винаги е бил силен там, така че се надявам да го повторим това тази година. И от друга гледна точка просто трябва да изчакаме една седмица, да се подготвяме максимално от наша страна и ще видим там, ще си говорим пак“, завърши Никола Цолов.

ОЩЕ: Невероятен подвиг на Никола Цолов! Българския лъв оглавява шампионата във Формула 2!