Златната следа: Българките, които създават шампионки в художествената гимнастика по света (ВИДЕА)

България в лицето на своите гимнастички и треньорки винаги е била водеща сила в художествената гимнастика. Освен представителките на националния отбор своя принос към развитието на най-красивия спорт имат и бивши състезателки и треньорки, които участват в подготовката на гимнастички от други държави. По този начин българската следа в художествената гимнастика се оказва сила без граници. Ето кои са имената, които допринасят за развитието на гимнастиката на световно ниво и гимнастичките, постигнали успехи, благодарение на таланта на българските специалисти.

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Силвия Митева и Бразилия

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Отборът на Бразилия по художествена гимнастика демонстрира класа и стил през последните години. Техните съчетания и изпълнения не могат да останат незабележими. Те винаги са изпълнени с огън, оригиналност, динамика и предават настроението типично за родината на самбата. Силвия Митева е една от най-успешните ни гимнастички от близкото минало. Тя започва да тренира художествена гимнастика от 6-годишна. Републиканска шампионка по художествена гимнастика при девойки младша и старша възраст. От 2001 година се състезава за националния отбор на България.

Силвия Митева

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Прави своя дебют през 2003 година и взима участие на четири световни първенства. Треньор на Силвия Митева е нейната майка – Силвия Митева-Дивчева. През 2011 година, след добро представяне на световното първенство в Монпелие, Франция печели квота за участие на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Малко преди това, на Световната купа в София тя печели три сребърни медала.

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Барбара Домингос

В края на 2025 г. Силвия Митева провежда майсторски клас в Бразилия. В работата си с националния отбор на Бразилия тя внася в съчетанията на гимнастичките ункалния български почерк, съчетан с огнения стил на бразилките, което води до създаването на неповторими композиции, високо оценени от публиката на международните състезания. Водещите състезателки на страната Барбара Домингос и Джована Сантос винаги са очаквани с нетърпение от феновете и оставят неподражаем заряд с изпълненията си.

Барбара Домингос Снимка: Getty images

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Казахстан

През 2025 г. засия светлината на новата звезда в художествената гимнастика - състезателката от Казахстан Акмарал Йерекешева. Уникалният талант на Акмарал е подкрепен да изпъкне в съчетания, в чието създаване отново има участие Силвия Митева. Днес Митева е главен треньор в своя клуб „Сияние“, който помага на чуждестранни състезателки в подготовката за представянето им.

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Лаура Траатс

Олимпийската шампионка и част от ансамбъла на България Лаура Траатс също има своя принос за уникалните съчетания на младата казахстанка Акмарал Йерекешева. Тя е поставила нейните съчетания с обръч Днес Траатс е главен треньор на отбора на Кувейт.

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Камелия Дунавска

Камелия Дунавска е част от златните момичета на Нешка Робева, състезателка от ансамбъла. Днес тя подготвя бъдещи звезди в гимнастиката в САЩ. Под нейно ръководство ансамбълът от националния отбор на САЩ по художествена гимнастика бележи сериозен прогрес на международната сцена. Те често взимат медали от регионални състезания, на Световното първенство в Рио де Жанейро заеха 12-о място, а девойките спечелиха второ място на Световното първенство за девойки през 2025 г.

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Валентина Иванова и Камелия Дунавска. Снимка: БГНЕС

Жулиета Канталупи

Жулиета Канталупи е внучка на легендата на българската художествена гимнастика Жулиета Шишманова. Майката на Канталупи и дъщеря на Шишманова Красимира Гюрова оставя своя неподражаем принос за развитието на италианската художествена гимнастика. Под ръководството на Канталупи италианската звезда София Рафаели стана световна шампионка и е сред най-разпознаваемите лица в историята на спорта днес. От 2024 г. Канталупи премина в националния отбор на Израел.

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Хатидже Гьокче Емир

Турската гимнастичка Хатидже Гьокче Емир пише история за развитието на художествената гимнастика в страната си. Младата състезателка тренира в София под ръководството на треньорката на българската звезда Стилияна Николова - Валентина Иванова, която се грижи за подготовката и съчетанията й. На Световното първенство в Рио де Жанейро Хатидже става първата турска индивидуална състезателка, класирала се за финал на световно първенство. Тази година през май 2026 г. печели сребърен медал на обръч на Световната купа в Портимао, Португалия. Това е първият медал от такъв ранг в историята на турската художествена гимнастика.

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