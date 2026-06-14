Рекордната покупка на Левски: Да съм в толкова голям клуб е сбъдната мечта, ще дам всичко от себе си, за да зарадвам всички тук! (ВИДЕО)

Новото попълнение на Левски Рейналдо заяви, че иска да постигне максималното със „сините“ в Шампионска лига. Както е известно, бразилецът се превърна в най-скъпия входящ трансфер на родния гранд. Крилото пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ от португалския Санта Клара, а Левски брои 1,5 милиона евро за правата му.

Рейналдо е впечатлен от отличната обстановка в Левски

„От първия ден се чувствам много добре в Левски. Много добре съм приет. Ще направя всичко възможно, за да зарадвам всички тук“, започна Рейналдо, който говори в предаването „Гласът на Левски“, което се излъчва в клубните канали.

„Това е реализирана мечта да съм в толкова голям клуб като Левски. Това е невероятно. В Левски има добър колектив, с доста качествени футболисти. Много добра атмосфера, с много шеги и закачки“.

„Интересува ме да помогна на треньора и отбора, а не дали ще съм титуляр, или не. Целта е, каквато и на отбора. Не си поставям лична цел, а да постигнем клубните – максималното в Шампионска лига”.

„Имах удоволствието да разговарям с Хулио Веласкес, преди да дойда тук. Много добри впечатления остави в мен. Каза, че изповядва атакуващ стил и ще извади най-доброто от мен, ще направи така, че да съм сред най-добрите му нападатели. Вдъхна ми много доверие и увереност“, сподели още Рейналдо.

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