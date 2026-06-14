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Най-натоварената въздушна връзка между страни от бивша Югославия": Какво се случва между Черна гора и Сърбия

14 юни 2026, 21:00 часа 186 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-натоварената въздушна връзка между страни от бивша Югославия": Какво се случва между Черна гора и Сърбия

Миналата година полетите между Белград и две летища в Черна гора бяха най-натоварените въздушни връзки между страните от бивша Югославия, а през миналата година те регистрираха ръст на броя на пътниците, съобщава черногорската медия Vijesti. Както съобщи вчера порталът ExYU Aviation, между Белград, Подгорица и Тиват миналата година сръбската национална авиокомпания "Air Serbia" и черногорската национална авиокомпания "Air Montenegro" са превозили заедно общо 685 316 пътници.

Това са 42 389 пътници, или 6,6% повече от броя на полетите между Белград и Подгорица, т.е. Белград и Тиват през 2024 г.

Двете най-натоварени линии

Миналата година линията Белград - Подгорица остана най-натоварената линия между двата града на територията на бивша Югославия, като по нея са прелетяли общо 356 896 пътници, което е с 9,4 процента повече от година по-рано.

Линията Белград - Тиват също не изостава, където миналата година е регистриран общ трафик от 328 420 пътници. Това е с 3,7% по-добър резултат отколкото през 2024 г.

Най-натоварената дестинация

Белград е най-натоварената дестинация за полети от двете черногорски летища: след столицата на Сърбия, втората най-натоварена дестинация, за която е извършван трафик от Подгорица миналата година, е Истанбул, където е регистриран трафик от 290 827 пътници, докато от Тиват, след Белград, втората най-натоварена дестинация е Тел Авив, където са прелетяли общо 201 531 пътници. ОЩЕ: Съмнения за подривна дейност: Черна гора не допуска 90 сръбски граждани

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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